菁英+伊讓愛延續　關懷長者助偏鄉兒童勇敢追夢

▲台南菁英扶輪社社友擔任一日志工，為偏鄉長輩帶動唱留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

颱風剛遠離，即使氣候不穩定也阻擋不了扶輪志工的熱情！每年暑假為讓偏鄉銀髮長輩和小朋友有個難忘的回憶，伊甸基金會與國際扶輪3470地區台南菁英扶輪社，持續3年至白河區白水溪愛盼望協會舉辦1日志工活動。

今年不僅號召超過30位社友加入志工行列，大家悉心規劃一連串動態與靜態的團康遊戲，逗得阿公阿嬤笑聲沒有停過，午餐時刻志工們更是著手烹調泰式料理，讓長輩們不用出國也可以品嘗異國美味，除此之外，為支持偏鄉學童學習多元才藝，台南菁英扶輪社今年更持續捐款10萬元，支持「伊甸基金會象圈工程計畫」，幫助孩子們勇敢逐夢，昂首大步地邁向無限的未來。



一整個上午，扶輪志工們透過有趣的破冰活動炒熱氣氛，讓這群平均年紀超過80歲的高齡長者，扭腰擺臀、活動筋骨，接下來「比誰氣長」、「你說我畫」等趣味競賽，志工開朗熱情的與阿公阿嬤們互動，讓長輩們直呼自己年輕了好幾歲，下午針對學童的課程規劃，更讓活動掀起一陣高潮，孩子們在遊戲中學習英文，在笑聲中留下深刻回憶，每個人心中都默默地有顆善的種子在成長茁壯。

台南菁英扶輪社19-20年度社長張信雄表示，城鄉資源落差大，讓弱勢孩子的學習路更加困難，台南菁英扶輪社很開心可以持續3年和伊甸基金會一起合作，每年暑假，都透過這麼有意義的志工活動，為幫助偏鄉長輩創造美好回憶，為弱勢學童注入勇敢追夢的勇氣！



位於台南市白河偏遠山區愛盼望協會，是伊甸象圈工程計劃扶持單位之一，參加課輔班孩童多來自弱勢、外配及隔代教養家庭，伊甸基金會南區資源中心主任沈玉萍表示，伊甸基金會從2006年起持續關懷偏遠地區學童，這十幾年來，總共幫助了951個學校、社區單位，超過3萬多人次的學童與青少年，伊甸透過在地的力量，提供偏鄉弱勢孩子課照與多元才藝學習的機會在偏鄉社區裡，許多孩子擁有不同的夢想，他們喜歡畫畫、音樂等，卻因為城鄉、經濟的落差，失去了學習的機會，為了讓他們可以擁有一個安心學習的空間及追逐夢想的機會，伊甸基金會期待透過社會大眾共同的愛心，一起來守護偏鄉學童的夢想，讓孩子們可以勇敢地展翅飛翔。