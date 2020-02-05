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華聞快遞／房租減免！寧波出台18條措施幫助幫扶中小企業

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲江西官方發佈應對疫情穩定經濟增長「20條」。（圖／翻攝自中新網）

《浙江》寧波出台18條措施幫助幫扶中小企業

為幫助中小企業應對疫情帶來的影響，寧波市制定出台《關於打贏疫情防控阻擊戰幫扶中小企業共渡難關的18條意見》，在社保、金融、財稅、外貿、房租減免等方面給予中小企業優惠政策。（新華社）

《北京》春運以來大陸民航航班累計下降12.1%

大陸民航局公佈，2020年春運第一天（1月10日）至2月4日，民航共計保障（不包括外機飛越）353721班（國內272882班，國際80839班），年增率2019年同期下降12.1%；2020年2月4日，保障（不包括外機飛越）4883班（國內3361班，國際1522班），年增率2019年同期下降63.8%。（新華視點）

《天津》天津市商務局：泡麵、瓶裝水等生活必需品生產企業均已恢復生產

天津市商務局副局長周路4日稱，該局協調推動生活必需品企業復工並恢復產能；目前，泡麵、瓶裝水等生活必需品生產企業均已恢復生產，日產量能滿足市民採購需求。（中新網）

《江西》江西官方發佈應對疫情穩定經濟增長「20條」

江西省人民政府4日印發通知，從加強對疫情防控物資和生活必需品生產企業的扶持、扶持實體企業渡難關等四大方面推出20條政策措施，在全力做好疫情防控工作的同時，著力促進江西全省經濟平穩增長。（中新社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲武漢市區蔬菜銷量增加價格回落。（圖／翻攝自中新網）

《重慶》企業投資專案推行「不見面」服務

重慶市發展改革委4日發佈《重慶市投資專案審核備線上辦理指南》，在全市企業投資專案推行「不見面」服務。（新華網）

《上海》上海海關免稅政策：為境外捐贈物資便捷進入打開通道

上海海關4日公佈，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，上海第一票獲得免稅審核確認的進境防控物資3日通關，為相關境外捐贈物資便捷進入打開了一條通道。（新華網）

《福建》福州海關單日驗放疫情防控物資3250批創新高

為讓防疫物資儘快抵達疫情防控一線，福州海關在各隸屬海關開通「綠色通道」，並將一台旅檢CT機專門用於福州長樂機場海關防控物資的機檢，加快物資驗放。（中新社）

《湖北》武漢市區內部物流微循環打通 蔬菜銷量增加價格回落

大陸商務部網站公佈，各地2月3日生活必需品市場供應總體充足，禽類、蛋類、蔬菜價格穩中有降；湖北省生活必需品市場運行總體平穩，武漢市區內部物流微循環打通，蔬菜銷量增加價格回落。（中新網）

▼福州海關單日驗放疫情防控物資3250批創新高。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
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