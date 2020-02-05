「解放軍進城全面接管」食物按人口配送　造謠武漢38歲男被抓



▲武漢38歲李姓男子造謠「解放軍將進城接管，食物將按人口配給」，造成市民在超市瘋狂搶購，目前該男子已被刑事拘留。（圖／翻攝自東部戰區微信）



實習記者簡立宇／綜合報導

武漢市武昌區警方官方微博「平安武昌」在3日晚上接獲舉報，有網路謠言「解放軍將進城全面接管，每天的菜都將按家戶人口配給、封戶」，這個消息造成市民在超市大量搶購，警方調查後，發現謠言是某位李姓38歲男子編造，目前遭到刑事拘留。

該謠言指稱，「周邊部隊開始集結，各連鎖酒店全部被政府徵用，如果10號疫情不好轉，解放軍進城全面接管，每天的菜解放軍按你家人口按需配給送你家裡，封戶。」



▼（圖／翻攝自微信「平安武昌」）



另外還有一則謠言「三天後關超市門」，武漢市商務局在4日下午也發布聲明，表示純屬謠言。

面對武漢疫情造成人心惶惶，民間謠言四起，中國防不勝防，唯恐影響人心。黑龍江省高級人民法院發布《關於嚴厲打擊涉疫情防控相關刑事犯罪的緊急通知》，針對「利用疫情製造、傳播謠言、煽動分裂國家、破壞國家統一」之情事家以刑責，最高判刑15年。

千龍網上也新增了一個「北京闢謠平台」，已收集了超過80個謠言加以打擊，例如「吃香蕉會得新型冠狀病毒肺炎」、「預防新型冠狀病毒傳播，不能開窗通風」、「喝酒能抵抗新型冠狀病毒」、「武漢爆發的神祕疾病已被證實為新型SARS病毒」等等，都被證實為假消息。



▼（圖／翻攝自千龍網「北京闢謠平台」）

