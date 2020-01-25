2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流、AI將驅動新購物模式

▲2020零售趨勢發展走向與電商線上整合。（圖／取自tinuiti）

記者謝仁傑／綜合報導

2020年，零售市場有什麼趨勢特色嗎？一起來看看，市場研究公司Tinuiti發表的「2020年值得關注的15種創新零售趨勢」（15 Innovative Retail Trends to Watch in 2020）分析出哪15大重點。

1. 電商品牌的店面實體化

許多電商品牌正在擴大實體形象。據美國房地產專家稱，預計未來五年內，電商品牌將大幅增設實體店面，其中紐約將是最熱門的地點。

Avalara業務開發高級副總裁Greg Chapman說：「我們將會繼續看到市場和傳統零售商的融合，這是雙向發生的。像Amazon這樣的電商企業正在轉向傳統零售形式，而像Albertsons這樣的傳統零售商也正在走進電商市場，希望在數位經濟市場保有一席之地。」

▲電商店面實體化。（圖／取自tinuiti）

2. AR購物體驗

擴增實境（AR）、機器學習和人工智慧（AI）勢必是未來的趨勢，零售商正在利用擴增實境技術彌合數位與實體之間的鴻溝。

諸如Target、Lowes和Amazon之類的大型品牌已經推出了擴增實境功能，使消費者可以在家中對家具做虛擬體驗。到2021年，AR市場預計將達到133億美元（約新台幣4004.6億元），而小型零售商必定也會加入這個行列。

▲Amazon Scout利用AR協助消費者購物。（圖／取自tinuiti）

Amazon Scout只是Marketplace如何利用AR協助消費者的一個例子；Shopify透過Shopify AR這種創新的零售技術在蘋果手機或其他設備上向消費者展示產品，創造消費者的AR體驗。

3. 產品客製化

獨一無二的專屬產品是代表奢華的經典象徵，讓消費者擁有世界上其他人所沒有的東西。現在，不論是電商和實體商店都提供比以往更多的選擇，從訂製字母字樣到刺繡，有許多獨特的客製方案。

消費者可以針對本身的風格和需求去定製產品。例如，Levi's在牛仔褲和夾克上提供個性化的刺繡；Nike可以照消費者的想法去訂製專屬於他們的配色和圖樣的運動鞋。

Astoria復古刺繡的創始人Brooke Johnson表示，Levi's之類的某些品牌提供個性化刺繡，不但提供消費者獨一無二的外觀，並能延長一件產品的使用壽命。人們一直在追逐潮流，這種客製化的概念變得有吸引力，「客製化正在成為一種狂熱。」

4. 視覺搜尋（Visual Search）

視覺搜尋是人工智慧驅動的另一種零售趨勢，人們可以透過拍攝照片來查找、選購產品。在AI的系統下，以一張照片來識別產品，就可以搜尋到多個網站或零售商，以及類似的產品。

今年的視覺搜尋可能開始為通路帶來利益，零售商應確保它們的資產是最新且高質量。人工智慧驅動的產品搜尋功能必將變得越來越普遍，消費者更容易在需要時就可以找到並且直接購買產品。

5.全方位通路購物體驗

全方位通路的崛起肯定會在今年繼續，因此零售商需要在線上和線下通路之間提供一致的購買體驗。隨著數位購物與實體購物間的界線越來越模糊，零售商需要確保在購買過程的所有階段都具有品牌接觸點，實體接觸也是如此，

RetailNext營銷總監Ray Hartjen表示，品牌必須要靈活，才能最敏感地回應消費者的需求，提供無縫的服務通路。

6. 快閃店（臨時店面）



據Storefront指出，快閃店每年有望創造800億美元（約新台幣2兆4088億元）的收入。

快閃店利用稀缺性和一些限定商品引發的興奮性，來刺激消費者群聚搶購的現象。從Amazon到一些奢侈品牌，各種規模的零售商都在興起。透過設計和精心策劃這些購物體驗吸引客戶、人潮，不但是一種與客戶面對面互動產生新收入的方式，且可以收集消費者數據，並可博取社會或媒體關注。

7. 當日交貨

人們對於線上購物收貨時間的期望越來越高。最先是Amazon Prime打出兩天到貨的策略，後來是24小時內。

據資誠（PwC）報告顯示，有88％的消費者願意為24小時內到貨（或更快）的消費模式付款。從使用無人機技術在30分鐘或更短時間內交付購物者訂單的Amazon Prime Air，到交付機器人初創公司的興起，交付商品的速度只會越來越快。

▲Amazon Prime最先打出快速到貨的策略。（圖／取自tinuiti）

儘管當天發貨早已不是一個新概念（截至2018年，已有51％的電子商務零售商提供當天發貨），但隨著訂單履行技術和支付方式發展，到貨時間縮短將成為常態。

8. 零售走入社交平台

電子商務和社交媒體漸漸密不可分，好比Instagram去年開始有廣告可以直接點進去購物，且據報有41％的電商品牌使用了這個功能。消費者會受到他們在社交媒體上所看到的內容有強烈影響，特別是來自有一些有影響力的族群或人物。因此能夠在社交平台上讓人們直接購買是全通路商務的下一步。

2020年會是零售商加入並利用原有客戶使用社交通路的絕佳時機。零售商可以與關鍵意見領袖（KOL）合作，直接建立可購物的社交連結，以利收入增長。

▲零售走入社交平台。（圖／取自tinuiti）

9. 自有品牌崛起

為了在當今的零售環境中脫穎而出，零售商在自有品牌上投入了比以往更多的資源。根據CB Insights的說法，自有品牌產品的銷售增長速度約是固有品牌產品的三倍。

2020年將會有更多自有品牌，可以讓人們在高品質與低價格之間的平衡，而不必承受特定品牌高價才有高質量的特性。特別是在時裝行業，快時尚的趨勢變化，以至於無法控制其製造和產品線的零售商可能會迅速落後，全面控制設計和供應鏈有助於品牌保持領先地位。

10. 道德和基於價值的品牌

根據國外調查公司Forrester顯示，消費者越來越重視公司的道德準則、價值觀和企業責任，來評估其品牌與產品。像是The Body Shop和TOMS等品牌，一直在強調品牌價值是公司經營的基石，隨著人們對企業品牌有更高的檢視標準更高及要求更高的透明度。

對於某些在經營上有道德問題的企業來說是不利的，但相反地，它能夠更穩固消費者的忠誠度和信任感。

11. 數位廣告越來越重要

在線廣告一直是品牌經銷策略的重要部分，近年來它們的價值及人們對它們的需求一直在增長。

由於它與亞馬遜市場有關，每次點擊費用的定價正在攀升。過去，熱門關鍵字的平均每次點擊費用從未突破1美元，如今競爭激烈的關鍵字點擊費用落在2美元或更高已是常態。這不一定是壞事，成本在增加，代表它的價值也在增加。品牌雖為廣告支付更高的費用，但收益卻呈指數增長。

事實證明，在2019年第一季至第二季，亞馬遜廣告佔Tinuiti合作品牌總銷售額的25％以上，有時甚至達到60％。Tinuiti市場策略主管Pat Petriello 說：「亞馬遜為客戶提供了管理和優化此性能所需的所有工具，這將使他們與其競爭對手區分開來。」

12. 預計將受亞馬遜影響的行業

亞馬遜不同於15年前的線上書店，如今它已經超越沃爾瑪（Wal-mart）成為全美最大零售商，且在消費電子、人工智慧、雲端計算和娛樂媒體等領域中，都是一名強大的競爭者。

這位電商巨人在眾多的領域中都佔據一席之地，據調查顯示，未來從航空公司到汽車銷售，甚至是線上約會等行業，可能都將受到影響。

▲電商巨人亞馬遜在眾多的領域中都佔據一席之地。（圖／路透社）

13. Google購物的發展（新功能和更多功能！）

消費者可以在「Google購物」（Google shopping）上直接瀏覽、比較所有來自不同零售商之間的產品，不必逐一訪問每個品牌的網站。這是與消費者更密切的購物方式，因為用戶無需離開Google就可以完成所需的一切，可以在短時間內進行產品研究，並且直接進行實際購買。

廣告商現在也可以利用平台上新的廣告系列類型和功能。Tinuiti媒體策略師Lewis Brannon表示：「很明顯，這些類型的廣告重要性不斷提高，隨著移動端的搜索發展持續增長，廣告與兩年前相比更加重要。」

14. 個性化是電子郵件營銷的未來（針對零售品牌）

研究表明，使用高級個性化策略的經銷人員與未使用個性化策略的營銷人員相比，其電子郵件收入要大得多。最近的一項研究報告發現，將近40％的經銷人員表示，他們在上一年幾乎從未對電子郵件進行個性化設置。

個性化策略確實是有效的，但用戶必須做得更好且精準，才能滿足客戶不斷增長的需求。

15. 電商通路的新突破

TikTok現在是最受歡迎的數位平台之一，在美國每個月有3000萬的活躍用戶，在全球也擁有1.5億用戶。實際上，TikTok的下載量已經超越了Instagram、Snapchat和Messenger等社交軟體。

Tinuiti的高級經理Lauren Guerrieri 表示：「TikTok是一個強大的平台，我們預計它將成為零售和電商品牌通路的新突破。」

▲中國大陸的TikTok社交軟體成為下載排行榜冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



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