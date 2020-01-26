網購送到府！新手爸收通知「滿頭問號」　抬頭驚見…包裹高掛2.5m樹頂

Amazon shopper baffled after a delivery driver leaves parcel on top of 8ft high hedge https://t.co/PwsxA9ArVl — The Sun (@TheSun) 2020年1月4日

記者曾羿翔／綜合報導

34歲的英國男子亞當（Adam Kupiec）日前在亞馬遜網站上購物，並選擇將貨物宅配到府，隨後他收到一封系統寄來的電子郵件，裡頭寫著貨物「已經配送完成」，但不管他在家門口或是附近，都遍尋不到東西；沒想到當他晚些時候再度回到家時，不經意的抬頭一看，竟然發現包裹躺在2.5公尺高的樹頂上，讓他十分傻眼。

根據《太陽報》報導，來自白金漢郡的亞當日前在網站上，為自己在3月即將出生的寶寶，訂購了價格約40英鎊（約1609元台幣）的嬰兒用品，沒想到貨物寄出之後，他雖然收到了「配送完成」的電子郵件通知，但家門口跟附近都沒有包裹的蹤影。

身高188公分的亞當在當天回到家時，不經意地抬頭一看，竟然發現自家包裹正穩穩地躺在高2.5公尺的樹頂上，而且雖然包裹沒有損壞，但卻被外頭的雨水淋濕。覺得超級傻眼的亞當預計在同一天，能夠拿到另外一個包裹，於是他決定要在取貨時質問司機，但更讓人意外的是，當他找到司機的時候，發現自己的另外一個包裹正要被放到跟之前包裹相同的位置。

儘管亞當試圖詢問早上的包裹是否也是這名司機放的，但卻沒有得到任何回應。對此，亞馬遜的發言人表示，他們對送貨服務的供應商有很高的標準，並希望每個包裹都要謹慎處理，將會跟客戶直接連絡，以確保得到滿意的解決。