亞馬遜、臉書、微軟紛紛限制員工赴中國大陸　蘋果暫時關閉3家當地門市

▲美國已有5起武漢肺炎確診病例，各大國際企業開始高度戒備。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

武漢肺炎擴散至全球，全球科技大廠包括蘋果、臉書、微軟、亞馬遜，紛紛下令要求旗下員工非必要勿前往中國大陸，蘋果也將設於中國大陸的3處門市店暫時關門停業。

根據CNBC報導，亞馬遜發言人表示：「我們注重員工的福祉和安全，這是我們巨大的價值。出於謹慎考量，我們將限制來往中國的商務旅行，並鼓勵員工遵守疾病預防控制中心和WHO等國際衛生組織提出的健康安全準則」。

亞馬遜表示，若員工必須前往中國得先獲得批准，否則將禁止所有不必要的旅行，同時也建議從中國受災省份回國的員工在家工作，觀察兩個星期，如有出現症狀徵兆，務必先尋求醫療協助。

▲美國對於此次疫情高度戒備。（圖／路透）

雖然亞馬遜沒有中國武漢區的辦事處，但在中國其他地區包括北京、深圳、上海和廣州均設有辦事處；另外，其雲端計算、零售和設備部門，在中國均有業務團隊。

目前包括蘋果、微軟、Facebook和Google，甚至是迪士尼、麥當勞、星巴克和福特汽車等其他公司，均已紛紛發布暫停營運或限制員工赴陸的類似政策。

根據MacRumors報導，蘋果計劃在2月3日重新開放南京和福州店，而青島的Apple商店將在2月4日重新開放。

＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

►武漢疫情全球7808例 美國CDC團隊已獲邀赴陸協助

►美撤僑專機抵達加州「201人無症狀」 將留空軍基地隔離觀察

►武漢肺炎上海確診人數「10天內破百」！年紀最小7歲