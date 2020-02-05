　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

杭州疫情不結束不開學！　用「互聯網+」展開遠程教學

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲杭州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作第七次新聞發布會。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲杭州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作第7次新聞發布會。（圖／翻攝自中國新聞網）

記者康心禹／綜合報導

浙江杭州市2日召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作第7次新聞發布會，教育局副局長蔣鋒表示，師生的身體健康安全至上，春季開學延期至2月17日以後，「疫情沒有結束不會開學」，延期開學期間，將組織學生利用「互聯網+」的模式展開遠程教學。

杭州4日宣布封城進行封閉式管理，公布規定中包括10項防疫措施，以最嚴禁令對全市內所有村莊、小區、及單位實行「全封閉式管理」，企業也必須延後開工。

根據疫情防控工作的要求，杭州市取消各級各類學校各種集體活動、停止培訓機構集中培訓課程、推遲開學。

蔣鋒表示，為減少疫情對教學工作帶來的影響，對延期開學期間的各地各校組織學生佈署遠程教學，利用互聯網+的模式提供平台和教學資源的保障，努力實現「停課不停學」。

談及延期開學的影響，蔣鋒坦言，「疫情面前，保障師生安全是第一位，不可組織任何線下補課、培訓活動。教師根據初三、高三的具體情況，針對性組織教學方案，利用好遠程手段和資源，提高效率。」

「我對遠程教育有信心，首先智慧教育在杭州有一定的基礎，設施設備學校都基本配備了，社會也提供了非常豐富的教育資源。」蔣鋒建議家長與學生，在教師指導下開展遠程教學活動，勞逸結合。

截至4日24時，大陸國家衛健委收到累計報告確診病例24324例（海南省核減1例），現有重症病例3219例，累計死亡病例490例，累計治愈出院病例892例（海南省、湖北省各核減1例），現有疑似病例23260例。

ET快訊
新確診病例驚爆不在「台人原先登機名單」內！徐正文：突然多3個
看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了陸配、家人
武漢男自願接醫護上下班！感染4天離世…馬上火化家人見不到最後
口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人趕製　網見薪資嘆：難怪買不
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

N95口罩少一個....護理長崩潰大哭　河南醫院防疫物資叫急

「解放軍進城全面接管」食物按人口配送　造謠武漢38歲男被抓

北京國貿商圈淪空城　陸媒大街守10分鐘...嘸人車經過

杭州疫情不結束不開學！　用「互聯網+」展開遠程教學

她故意隱瞞行蹤！　68名醫護慘被「隔離觀察」...本地市民氣炸：又蠢又壞

新確診病例驚爆不在「原登機名單」　徐正文：統計時沒這3個人

兩岸「春節加班機」期限只到8日　湖北台商返家路告急

安排包機大陸有敵意？ 邱垂正：兩岸共同努力很感謝

她成功買到口罩！回家路上「整盒口罩遭劫」...網無奈：口罩不露白

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

N95口罩少一個....護理長崩潰大哭　河南醫院防疫物資叫急

「解放軍進城全面接管」食物按人口配送　造謠武漢38歲男被抓

北京國貿商圈淪空城　陸媒大街守10分鐘...嘸人車經過

杭州疫情不結束不開學！　用「互聯網+」展開遠程教學

她故意隱瞞行蹤！　68名醫護慘被「隔離觀察」...本地市民氣炸：又蠢又壞

新確診病例驚爆不在「原登機名單」　徐正文：統計時沒這3個人

兩岸「春節加班機」期限只到8日　湖北台商返家路告急

安排包機大陸有敵意？ 邱垂正：兩岸共同努力很感謝

她成功買到口罩！回家路上「整盒口罩遭劫」...網無奈：口罩不露白

新台灣隊長陳盈駿　亞洲最強5人選陳信安、林志傑入列

武漢肺炎燒全球！現代汽車零件短缺　南韓生產線停工

Kobe等機上9人遺體交還家屬！墜毀前急速下降…初步報告即將出爐

口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

東海大學撞鬼事件改編！孟耿如親身實驗「靈異14階」　監視器曝驚悚畫面

湖人場館整理Kobe紀念物　清出1353顆籃球

前急診室醫生：「勤洗手」比隨時隨地戴口罩更有效防疫！

民主黨愛荷華州初選「首位同志參選人」布塔加智暫微幅領先

寫歌為武漢肺炎祈福！《聲林》呂學翰「這個世界真美好」

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

第二梯原定243人　她搭不上機崩潰

陸委會：今明兩天不會有加班機回台

54歲武漢男感染離世　曾義務接送醫護上下班

升級防護　第二批台商包機改6日飛

福建確診男參加宗祠宴　4000人被隔離　

女房東抗肺炎「1200戶房租減半」！每月少收340萬

她買到口罩！路上竟「整盒遭劫」

更多熱門

相關新聞

小朋友秒懂！　簡單「圖解注音版」洗手懶人包曝

小朋友秒懂！　簡單「圖解注音版」洗手懶人包曝

武漢肺炎疫情升溫，目前台灣已確診11人，勤洗手可說是預防武漢肺炎最經濟、方便的方法。曾擔任物理治療師、擅長利用圖解簡報教學的林長揚分享「注音版」的秘訣懶人包，簡單8步驟小朋友也能迅速正確洗手。

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

南韓第2例患者預計今下午出院

南韓第2例患者預計今下午出院

「鑽石公主號」海上隔離14天

「鑽石公主號」海上隔離14天

關鍵字：

杭州武漢肺炎新型冠狀病毒互聯網+大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面