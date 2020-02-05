杭州疫情不結束不開學！　用「互聯網+」展開遠程教學

▲杭州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作第7次新聞發布會。（圖／翻攝自中國新聞網）

記者康心禹／綜合報導

浙江杭州市2日召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作第7次新聞發布會，教育局副局長蔣鋒表示，師生的身體健康安全至上，春季開學延期至2月17日以後，「疫情沒有結束不會開學」，延期開學期間，將組織學生利用「互聯網+」的模式展開遠程教學。

杭州4日宣布封城進行封閉式管理，公布規定中包括10項防疫措施，以最嚴禁令對全市內所有村莊、小區、及單位實行「全封閉式管理」，企業也必須延後開工。

根據疫情防控工作的要求，杭州市取消各級各類學校各種集體活動、停止培訓機構集中培訓課程、推遲開學。

蔣鋒表示，為減少疫情對教學工作帶來的影響，對延期開學期間的各地各校組織學生佈署遠程教學，利用互聯網+的模式提供平台和教學資源的保障，努力實現「停課不停學」。

談及延期開學的影響，蔣鋒坦言，「疫情面前，保障師生安全是第一位，不可組織任何線下補課、培訓活動。教師根據初三、高三的具體情況，針對性組織教學方案，利用好遠程手段和資源，提高效率。」

「我對遠程教育有信心，首先智慧教育在杭州有一定的基礎，設施設備學校都基本配備了，社會也提供了非常豐富的教育資源。」蔣鋒建議家長與學生，在教師指導下開展遠程教學活動，勞逸結合。

截至4日24時，大陸國家衛健委收到累計報告確診病例24324例（海南省核減1例），現有重症病例3219例，累計死亡病例490例，累計治愈出院病例892例（海南省、湖北省各核減1例），現有疑似病例23260例。