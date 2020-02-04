林麗蟬正式接任高雄市府顧問、新住民事務辦公室執行長

▲前不分區立委林麗蟬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

前國民黨不分區立委林麗蟬在本週接任高雄市府顧問兼新住民事務辦公室執行長，林麗蟬4日表示，日前高雄市長韓國瑜透過市府同仁邀請，讓她從立法院畢業後，加入高雄市府，繼續為新住民打拚，韓國瑜則是親自擔任新住民事務辦公室主任。

林麗蟬表示，韓國瑜對高雄的新移民、外籍勞工議題很關注，市府相當重視也有所著墨，但可惜目前並沒有全面整合，因此跨局處整合的工作將由她扛下，協助居住於高雄的5萬多個移民家庭、10萬名移工，不論就業、就學、家庭、婚姻等等問題上，給予協助。

林麗蟬現年43歲，23年前從柬埔寨嫁到台灣彰化花壇成為台灣媳婦。2016年受前新北市長朱立倫邀請，擔任國民黨不分區立委，從此踏入政壇，為中華民國史上第一位當選立法委員的新住民，她曾推動新住民二代培力計畫、捍衛新住民發展基金，除了毫無官架子在立法院擁有好人緣外，專業表現更是備受各界肯定。

在2020總統大選期間，韓國瑜就看重林麗蟬的專業，邀請她擔任國政顧問，在新住民議題上給予團隊協助，雙方合作也相當有默契，韓國瑜在回歸市政後，成立新住民事務辦公室，邀請林麗蟬加入市政團隊帶領相關工作，繼續推動新住民政策。

林麗蟬上午特地到台北拜訪泰國駐台代表通才、越南駐台阮英勇，希望未來一起促進高雄市與泰國和越南的多方面的交流。林麗蟬強調，她不論在什麼地方、什麼位子，她都會全心全力替新住民發聲。