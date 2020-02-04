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用花燈說社會故事！94歲燈藝師蕭在淦堅持80年「留文物給後人看很開心」

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▲▼中華文化總會發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／中華文化總會）

▲94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／中華文化總會）

記者林育綾／綜合報導

元宵節即將來臨，中華文化總會今（4）日發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年，「社會故事」、「政治」都是他的創作題材，無論材料使用的方式、花燈製成的技巧，都是獨步全球。他提到，自己能透過傳統工藝傳承，留下文物給後代的人看到，就覺得很開心！

▲▼中華文化總會發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／中華文化總會）

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▲蕭在淦的花燈放眼全世界，是獨一無二的存在。（圖／中華文化總會）

蕭在淦出生於1927年，自幼耳濡目染，跟在長輩身邊無師自通習得製作手工花燈技藝，80年不間斷磨練手藝與創作，「社會故事」、「政治」等都成為他創作花燈的題材，透過花燈將故事傳達給大眾，「不服的事就以糊燈來表現！」除此之外也最喜歡糊龍、鳳凰和麒麟，將它們取做「人間三奇」。

他的花燈放眼全世界是獨一無二的存在，材料使用的方式、花燈製成的技巧都是獨步全球，看起來氣派大方、栩栩如生的背後，卻是傾注一生的心血。

▲▼中華文化總會發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／中華文化總會）

▲蕭在淦堅持用雙手製作花燈近80年，透過花燈將故事傳達給大眾。（圖／中華文化總會）

文總紀錄文章提到，蕭在淦師傅長年在製作花燈的路上，總不斷地被問到「花燈與燈籠差在哪裡？」而他自信地回答：「燈籠就是現在的手電筒，而把一樣東西，注意它的每個細節拼黏成燈，就是花燈。」

蕭在淦師傅也說：「一件東西做成燈也是花燈，一樁故事做成燈也是一種花燈。畢竟人的一生，現在說的話，後代不一定聽得到，當我們離開了，留下了這些事物與作品，後代的人看到了才會明白與感受到，那跟年代的精神，這就是生命經驗的傳承，代代流傳。」

今（4）日他在記者會上提到，很開心能跟大家分享手工製作的花燈，花燈的流傳不只是代表春節應景，把故事與時事糊成花燈也是歷史文化的傳承，展現時代精神的方式之一，對於花燈的熱愛與創作不輟，是不會間斷的。

▲▼中華文化總會發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／中華文化總會）

▲▼蕭在淦喜歡把故事與時事糊成花燈，也表示對於花燈的熱愛與創作不輟，是不會間斷的。（圖／中華文化總會）

▲▼中華文化總會發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／中華文化總會）

而文總副會長江春男表示，新竹在全台灣不僅高科技產業引人注目，同時也是富含歷史文化的地方，過去較不被重視的台灣傳統技藝，隨著經濟發展也逐漸開始被強調與保存。而文總3年來拍攝的《匠人魂》影片邁入第21支，這些都在在顯示文總對台灣文化的重視與宣傳不遺餘力，希望透過影片紀錄，讓台灣的文化力量更能被看見，在世界上抬頭挺胸。

新竹市長林智堅指出，新竹市蘊含的藝文能量不容小覷，這次特別感謝文總紀錄燈藝師蕭在淦的故事，同時現場其他8位新竹台灣工藝之家的藝術師，也都是最好的代表，豐沛展演新竹市的藝文能量。此次非常幸運，舉辦記者會的場地新竹州廳1927年落成，與蕭在淦師傅的年紀一樣大，不只別具意義，同時也看到文化歷史的交匯，在這裡一同被見證。透過這次匠人魂影片，在今年元宵節（2／8）前夕上線，帶出新竹都城煌廟擁有全台灣歷史最悠久的花燈競賽之外，並預告與期待2021年，台灣燈會在新竹。

▲▼中華文化總會發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年。（圖／中華文化總會提供）

▲中華文化總會發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦的故事。（圖／中華文化總會提供）

文化總會自2017年8月起，在傳統技藝與創新技藝領域中訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，拍攝《匠人魂》系列短片達21支，呈現台灣百工百業的底蘊朝氣與豐沛能量，讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬，堪稱台灣最具溫度的原創匠人影像。

影／《匠人魂》#21 祈心成願

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蕭在淦花燈燈藝師中華文化總會

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