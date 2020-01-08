影／國際千萬網紅「總統府住一晚」體驗影片上線！十組金句讚台灣

實習記者蔡欣娣／綜合報導

由中華文化總會、交通部觀光局共同主辦全球首創「來去總統府住一晚」免費體驗活動，去年12月中接待完來自全球10組外國朋友入住，昨（7）日回顧精華集錦影片上線，影片中紀錄下各組國際網紅豐富多元的體驗台灣文化之旅，同時10組體驗完後的心得字句，更是令人感動。

▲「來去總統府住一晚」精華集錦影片上線，影片中紀錄下各組國際網紅豐富的體驗台灣文化之旅。（圖／中華文化總會提供，以下皆同）

請繼續往下閱讀...

▲▼各組自由規劃台灣各地深度旅遊，足跡遍佈全台。

此次文總於臉書分享精華集錦影片，內容從國際網紅實際抵達機場那一刻開始，直擊揭露當下每一組最真實的反應，同時搭配各組自由規劃台灣各地深度旅遊，足跡遍佈全台的豐富影像紀錄，讓網友直讚「這個企劃真的很強」、「好棒的活動！希望明年還有類似的高質感企劃」。

▲配合上線的精華集錦影片也相互呼應，台灣多元精彩的風貌，絕對值得外國朋友造訪，親身體驗。

在去年席捲全球網路社群的「來去總統府住一晚」，從活動開放報名便湧入來自全球33個國家、5大洲，報名總數達167組的提案者，經過評選後的10組外國朋友藉由文字、照片與影片來紀錄台灣之旅。

像是臉書上超過1,400萬追蹤者的以色列籍網紅Nuseir Yassin，紀錄影片「Asia's Secret Country.（亞洲秘境之國）」上線至今直逼900萬影片瀏覽量；泰國籍Kanisorn的體驗心得更是提到「許多國家正在築起高牆，保護自己的利益，與此同時，卻有個亞洲小國敲開藩籬，張開友誼之臂，打開全新契機」等，都為台灣寫下最深刻的真實紀錄。

文總媒體部主任湯佩儀指出，多元開放與友善熱情一直是台灣在國際上最令人感到驕傲的特質，此次整理出10組外國朋友入住總統府與體驗台灣的心得金句，不僅可以看到發自內心，文字最為純粹的力量，配合上線的精華集錦影片也相互呼應，台灣多元精彩的風貌，絕對值得外國朋友造訪，親身體驗。

▲經過評選後的10組外國朋友藉由文字、照片與影片來紀錄台灣之旅。

10組體驗心得金句：

1.韓國組：這是過去不曾在任何國家經歷過，未來也可能無法再次經歷，可說是絕無僅有的「來去總統府住一晚」體驗！

2.日本組：台灣具有魅力的原因，除了人之外，經歷過許多歷史變遷後所擁有的堅強與熱情，也是不可或缺的因素。

3.匈牙利組：生動、多彩、包容是我對台灣的印象，而且在每個城市角落，你都可以遇到特殊且豐富的美食文化，為歐洲的味蕾帶來驚喜。

4.印度組：台灣自由和包容的社會氛圍，體現在每個角落，無論是政治制度或工作環境，都可見性別平等。

5.美德組：台灣不僅友善和包容，也像一張白紙，在各種多元族群、文化的色彩揮灑下，變成一幅很美麗的圖案。

6.泰國組：許多國家正在築起高牆，保護自己的利益，與此同時，卻有個亞洲小國敲開藩籬，張開友誼之臂，打開全新契機。

7.法國組：願意讓「陌生人」住進總統府，是台灣展現好客心「最具體、有趣且原創」表現。

8.以色列組：沒有封閉的社會氣息，能自由發言，還有對於外來文化的歡迎與接受度，台灣展現出亞洲最開放國家的高度。

9.加拿大組：台灣人溫暖、很熱情，能讓任何人卸下心防、變得相當自在。

10.波蘭組：台灣，神奇的地方，令人目不暇給的美食、輕鬆便利的旅行、友善熱情的人民、經濟實惠的價格……哪裡國家比這裡更好？