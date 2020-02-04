民主黨愛荷華州初選…結果遲未公布　桑德斯、布塔朱吉均宣布領先！

▲民主黨總統參選人桑德斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統大選民主黨初選，第一站3日於愛荷華州登場，但卻遲遲沒有宣布初選結果。聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）陣營則根據內部計票數據，自行宣布取得領先。另一方面，印第安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）也同樣自行宣布獲勝。

綜合外媒報導，左派參選人桑德斯陣營自行公布數據，宣稱獲得28.62％的選票，領先溫和派參選人布塔朱吉的25.71％；桑德斯陣營稱，這份數據包括愛荷華州近40％的選區投票結果。

根據桑德斯陣營自行收集的數據顯示，進步派參議員華倫（Elizabeth Warren）獲得18.42％選票，位居第三位；前副總統拜登則以15.08％的得票率落至第四位，克洛布徹（Amy Klobuchar）則以10.93％排名第五，其他候選人得票率則皆不滿10％。

另一方面，布塔朱吉也同樣於4日稍早自行宣布獲勝。布塔朱吉在德梅因集會上對支持者說，「我們並不知道結果，但所有跡象都表明，我們將繼續迎向新罕布夏州的勝利」。

愛荷華州向來被視為美國總統大選風向球，依照過去經驗，在此獲得初選領先的參選人，後續聲勢往往看漲。今年民主黨內共有12位參選人參戰，但計票過程出現混亂，導致結果遲遲不能公布。另為，共和黨今年也將愛荷華州作為初選首戰，結果川普總統以96.8％的得票率取得壓倒性勝利。

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