哪裡還有口罩？下載「健保快易通」App　3種查詢方式一次搞懂！

▲健保署建置「口罩數量查詢」新系統，提供「地圖、條件、附近院所」3種查詢方式。（圖／截自健保快易通）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎疫情造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心宣布6日起「實名制」到健保特約藥局購買。健保署表示，已建置「口罩數量查詢」新系統，6日會開放查詢每間健保特約藥局的口罩數量，另外，民眾也可下載「健保快易通」，點選「院所查詢」，提供「地圖、條件、附近院所」3種查詢方式。

健保署組長李純馥說，地圖查詢可點擊所在縣市的圖示後，特約類別請點選「藥局」進行查詢，條件查詢可設定搜尋條件，選擇所在縣市、鄉鎮市、特約類別請點選「藥局」等條件進行查詢，附近院所則在特約類別請點選「藥局」，可直接呈現自己所在地半徑1公里至10公里內所有特約藥局位置。

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▲武漢肺炎疫情造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心也宣布6日起「實名制」購買。（圖／記者林敬旻攝）

健保署表示，為讓資源利用公平及透明，健保署強化全國電腦資料庫系統，將由中華郵政配送口罩至全國6,000多家「健保特約藥局」，民眾持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可購買2片口罩，7天內不能重複購買，偏鄉地區則由當地衛生所代為處理。

中央流行疫情指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，呼籲民眾將口罩留給真正需要的人，讓資源發揮最大效用。