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口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

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嘉義市藥局藥妝店等張貼口罩供應狀況 避免民眾多跑、訊息公開透明。（圖／嘉義市政府）

▲嘉義市藥局藥妝店等張貼口罩供應狀況 避免民眾多跑、訊息公開透明。（圖／嘉義市政府）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制6日上路，健保署也緊急修改全國電腦資料庫系統，以便口罩如期配送。不過今（5）日卻傳出有藥師反應，至今尚未看測試系統，對此，健保署長李伯璋回應，系統仍在進行最終的壓力測試，明起才會正式上路，如果藥局有需要的話，可考慮今晚優先開放測試。

中央疫情指揮中心3日宣布最新政策，4日起四大超商停售口罩，6日起開始實名制購買，一片降價為5元，須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。

請繼續往下閱讀...

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲武漢肺炎藥局排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

健保署長李伯璋受訪時表示，口罩實名制系統昨日已設置完畢，今日中午要進入第二階段壓力測試，因此尚未開放給藥局使用。而如果平常就熟悉健保VPN連線的藥局，其實不用過度擔心，因為操作絕對簡潔明瞭，藥師都能很快上手。

開業藥師沈采穎也表示，現在的確還沒在健保雲端系統看到口罩配送系統，但也不擔心有操作不順問題，「感覺應該跟先前領藥系統差不多」。

因應口罩實名制即將上路，藥師公會全聯會理事長黃金舜4日下午也緊急召開因應會議，會中作出3點決議，包括藥師全聯會及藥劑生全聯會將全面配合政府防疫，義務性協助政府販賣口罩、無故不參與此次防疫之健保社區藥局會建請假保署直接解約、參與防疫之藥局每日至少提供2小時辦理販賣口罩及防疫工作。

黃金舜表示，社區藥局將嚴陣以待，除負起販售口罩任務，亦將在防疫中扮演要角，讓民眾有感於藥師的專業及不可取代性。

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