LIVE／武漢台商返台3人送負壓隔離　指揮中心14:00最新說明

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台灣武漢肺炎確診病例，截至昨日維持10例，另單日新增61例疑似病例通報。而第一批從武漢返台的247名台商在今（4日）凌晨完成入境檢疫，其中2人有呼吸道症狀、1人發燒，3人直接後送收治負壓隔離病房，其他人則送往3處檢疫場所。中央流行疫情指揮中心下午2點召開記者會說明最新狀況，出席的包括衛福部長陳時中、疾管署署長周志浩、經濟部商業司副司長陳秘順、外交部局長葉非比、食藥署長吳秀梅以及健保署長李伯璋。

▲中央流行疫情指揮中心執行官周志浩。（圖／記者林敬旻攝）

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為遏止搶購、囤積口罩的風潮，口罩販售實名制6日上路，原先超商通路自4日起停止販售。民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往健保特約藥局購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

因應疫情，指揮中心目前已將廣東省、浙江省溫州市列為二級流行地區，居住地在廣東省、溫州市之陸人禁止入境；小三通入境及具廣東省、溫州市旅遊史者，一律居家檢疫14天；中港澳入境無症狀旅客提升為自主健康管理，期間盡量避免外出，如需外出應戴外科口罩；有上呼吸道症狀的旅客即使採檢結果為陰性，仍需自主健康管理14天。

指揮中心呼籲，民眾返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。