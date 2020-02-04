議長選舉賄選判9個月　李全教4日提前到案入監：爭取非常上訴

▲前台南市議長李全教，因賄選案被判刑9月，他主動提早報到發監執行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市前議長李全教涉議長賄選，2019年12月31日台南高分院撤銷改判，處有期徒刑9月，褫奪公權3年，被告不得上訴，檢察官得上訴，李全教4日主動到案執行刑期，李全教發聲明指出，他不迴避司法，會積極尋求非常上訴爭取平反。

前台南市議長李全教被控賄選案，台南高分院更一審維持一審判刑4年、褫奪公權5年，經上訴最高法院發回台南高分院更審，2019年12月31日上午9時30分更二審宣判，合議庭以李全教所為犯預備行求賄賂罪，原判部分撤銷，判處有期徒刑9月、褫奪公權3年，刑期大幅減少。

更二審判決指出，原判決關於李全教部分撤銷，李全教共同預備於直轄市議會議長之選舉，對於有投票權之人行求賄賂及不正利益，處有期徒刑9月，褫奪公權3年。

李全教接到台南地地檢署2月13日到案的通知書，他決定提前主動到案，他發表聲明痛批民進黨政府，不甘他贏得台南市議長選舉，先揑造理由收押，再找證據起訴、抹黑，拔掉他的議長職務，如今沒證據，要判他無罪，無法對上面交代，只好變更法條改判，試圖剝奪他再次參選公職的機會。



李全教強調，政治可以沒有是非，但人不能沒有良心，他一輩子從政不貪、不取、清廉自持，也竭盡心力為百姓、為鄕里立了很多影響深遠的法律，爭取無數建設，此心可比日月，坦坦蕩蕩對得起天地與父母，爾今爾後不會有遺憾。他聲明指出，他不迴避司法，但會積極尋求非常上訴，來爭取平反。

台南地檢署指出，李全教案2020年1月31日判決確定，南檢接獲該案案卷，即分案由執行科檢察官郭俊男辦理，並於2月4日上午送達執行傳票予李全教，李全教於2月4日下午1時30分自行至台南地檢署報到，檢察官郭俊男訊問後諭知發監執行。

南檢指出，李全教所涉違反公職人員選舉罷免法案件，係檢察官偵辦後認犯罪嫌疑重大而提起公訴，經各審級法院判決有罪而確定，相關偵審程序與認事用法均依法為之，並無不法或不當之處，日後相關刑事執行程序，亦將依法為之。