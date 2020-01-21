連2屆涉賄「一審勝訴二審敗訴」　苗栗議員張志宇創地方自治史首例

▲苗栗縣議員張志宇連續兩屆判決結果都一樣，創地方自治史首例。（圖／張志宇臉書）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨籍苗栗縣議員張志宇2018年競選縣議員期間被控告賄選，苗栗地院一審認為無法證明劉姓行賄人的錢來自張或是張的授意，以證據不足為由駁回，案經上訴二審，台中高分院21日作出判決，改判張當選無效定讞，張連續2屆議員選舉都被控告賄選，巧的是，都是一審勝訴，二審敗訴確定，可說是創下台灣地方自治史上首例。

張志宇2018年競選苗栗縣議員期間，被同選區落選對手徐筱菁提起當選無效之訴，理由是張志宇的媒人婆劉姓女子涉嫌以每票5百元至1千元，向12名選民買票尋求支持張志宇。

苗栗地院一審認為，劉女並非競選團隊成員，賄選金錢是劉女自己從郵局領取，並不是來自張志宇，無法認定張有授意、參與或知情劉女的買票行為，審理後以證據不足駁回當選無效之訴。

案經上訴二審判決大逆轉，改判張志宇當選無效定讞，台中高分院表示，劉女與張家相識超過20年，劉還是張志宇的媒人婆，劉家的擋土牆及池塘工程，就是因為張家的幫忙才得以完成，此外，劉女利用自家客廳幫張舉辦兩次政見發表會，張都有到場發言拉票，劉女比競選團隊成員還熱心，如果沒有候選人同意，劉女不可能會買票，因此認定劉女買票行為，張志宇絕對有關係。

張志宇對於二審判決結果感到遺憾，他指出，苗栗地院經過詳細審理，已駁回當選無效之訴，台中高分院竟然是在沒有發現新事證的自由心證下做出無效判決，張強調，雖然沒有縣議員頭銜，但服務處還是敞開大門，持續為鄉親解決問題、爭取建設。

劉女因供稱是自掏腰包替張志宇行賄，被依違反選罷法交付賄賂罪，判處1年10月徒刑，緩刑4年，向公庫支付3萬元，褫奪公權4年。

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