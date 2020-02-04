影／交警攔下怪異司機…他惜命「戴十多層口罩」開車！網狂轟：沒常識又浪費

▲廣東一男子戴十多層口罩開車。（圖／翻攝自沸點視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎疫情爆發，令原本平凡無奇的口罩，一夕之間成為珍寶。4日，一則23秒影片在大陸瘋傳，影片中，廣東省東莞市交警攔下一輛小車，發現司機一臉怪異戴多層口罩。隨後，男子一層層取下，竟是戴了十多個口罩開車，求生慾滿滿。網友看後驚呼，這樣根本沒用，超浪費，「戴的不是口罩，是恐慌和醫學常識的匱乏。」

新型冠狀病毒疫情持續擴散，民眾人心惶惶，紛紛戴上口罩自保，還掀起一陣搶購口罩現象，導致口罩供不應求。近日，東莞市交警攔下一名駕駛白色小車的男子，發現他竟然戴了十多個口罩。現場一個個摘掉時，讓交警都看懵了。

影片中，交警還提醒男子，不需要戴這麼多，現在社會上口罩比較急缺，「戴一個就行啦，好不好。」

▲▼交警攔下小車，看後全傻眼。（圖／翻攝自沸點視頻）

網友看後驚呆紛紛PO文調侃，「有錢到這個地步令人咋舌」、「哪裡可以買到那麼多口罩」、「一個一個取下來，是在炫富嗎」、「人傻錢多」、「大戶人家」、「赤裸裸的炫富」、「旱的旱死，澇的澇死」、「不會呼吸困難嗎」。

不過，有網友指出，「戴的多了溫度升高，就變成細菌培養皿了」、「這樣你就白帶了，這樣氣流就不是在口罩前面通過過濾網進去了，而且在側邊的縫隙進去了」。

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