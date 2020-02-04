口罩被掃光！慢性病患者感冒沒得戴　淚謝政府採實名制

▲武漢肺炎持續蔓延，台灣掀起一波「口罩之亂」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

為了解決「口罩之亂」，行政院長蘇貞昌3日拍板，自6日起民眾購買口罩將採實名制，屆時每人7天內限購2片。一名網友表示，自己近日感冒好幾天，且本身又有慢性病，跑了好幾間超商都發現有人重複排隊，導致他買不到口罩，他很感謝政府祭出實名制的措施，不僅買到口罩的機率大大提升，也不怕有人再重複購買。

原PO在PTT八卦板表示，全台口罩大缺貨，許多民眾重複追著物流排隊購買，造成原本有需求的人買不到，引發種種困擾，他透露，自己因為感冒好幾天，加上有慢性病，所以急需口罩，可是跑了好幾間超商，只看見很多人重複購買，或是換間超商繼續買的狀況，他則是一個也沒搶到，最後還得靠朋友提供多餘的口罩，才解決尷尬的處境。

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▲6日起口罩採實名制購買。（圖／記者周亭瑋攝）



他指出，雖然有些人認為，現今應沒人會囤積口罩，但以他多次落空的經驗來看，確實很難買到，且台灣的口罩價格比其他國家還要穩定，很明顯是需求量大增所導致的供需問題，因此政府採實名制的措施，至少能避免民眾追著物流跑，他也笑說，「我以前戴完口罩都亂丟，現在會格外珍惜。」

貼文發出後，隨即引起網友熱烈討論，「就是因為價格平穩才會短缺呀」、「買不到+1，手頭的戴到風化，就不戴了」、「一堆人到處搜刮，應該早點實名制登記」、「真的…朋友媽媽已經躺在醫院卻沒有口罩可以買可以戴」、「這樣是比一直追物流好多了，省得浪費時間，而且還解決商人故意囤貨又不專業的疑慮」。