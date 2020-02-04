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南客之光！　王新財、鄧秀鳳、鍾榮富推展客家事務有功

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▲台南市民王新財、鄧秀鳳、鍾榮富等3人榮獲客家委會「客家事務專業獎章」，市長黃偉哲頒發「南客之光」獎座，表達市府感謝暨祝賀之意。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市民王新財、鄧秀鳳、鍾榮富等3人榮獲客家委會「客家事務專業獎章」，市長黃偉哲頒發「南客之光」獎座，表達市府感謝暨祝賀之意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市民王新財、鄧秀鳳、鍾榮富等3人推展客家事務有功，榮獲客家委會「客家事務專業獎章」，台南市長黃偉哲4日市政會議，頒發「南客之光」獎座，表達市府感謝暨祝賀之意。

黃偉哲市長指出，很開心也很榮幸，台南市有王新財董事長、鄧秀鳳理事長、鍾榮富教授三位熱心投入客家事務的好夥伴，長久以來對市府的支持與協助，今日頒發「南客之光」獎座，除了表達市府感謝之意，同時也祝賀3位榮獲「客家事務專業獎章」，未來希望借用各位的長才繼續與市府攜手合作，凝聚台南的客家鄉親，共同傳承及推動客家文化。

黃偉哲市長認為，台南雖然不是客語人口的主要城市，但市府在推廣客家事務成果顯著，絕大部分要歸功於我們有傑出的客家鄉親，長期投入客家事務並在自己專業的領域上貢獻心力。今年「客家事務專業獎章」的3位臺南市得獎者，在各自的專業領域成就卓越，更是我們市府長久以來推展客家事務的重要夥伴。

民族事務委員會指出，聞祺企業王新財董事長，台南客家文化協會榮譽理事長，在企業經營成就非凡，投入客家事務更是不遺餘力，對台南客家文化傳承的努力有目共睹；鄧秀鳳老師為台南市客家發展協會理事長兼南都廣播電臺節目主持人，鄧老師主持的「客家之音」是南都電臺唯一的客語節目，宣揚各類客家語言、文化、音樂及客家資訊，是臺南客家文化的重要推手；鍾榮富教授擔任台南市客家教育協會顧問，為傑出的語言學博士，尤其是國內知名英語、客家話、閩南話研究學者，今年更擔任教育部「客家語常用語辭典」編輯委員暨南四縣腔總編輯及「國民小學本土語文客家話文教科圖書審查小組」委員。

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