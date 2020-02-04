上海機場祭出「防疫殺手鐧」 沒附申請表不准登機

▲上海兩大機場出入境旅客必需填報出入境健康申明卡。（圖／翻攝 上觀新聞）

記者任以芳／綜合報導

從上海出入境的旅客要特別注意新措施，當地因應武漢肺炎擴散，自1月26日起，上海兩大機場出入境實行三合一檢，所有旅客必需填報出入境健康申明卡，否則無法辦理登機手續。

▲上海兩大機場出入境旅客必需填報出入境健康申明卡。（圖／翻攝 上觀新聞）

根據大陸媒體報導，目前虹橋機場1號航站樓出發大廳，已經設立健康申明卡領取和填報台。第一道檢查，旅客必須手寫或二維掃碼填表，包含自助辦理登機旅客。第二道檢核，搭機一定要附上申明卡，否則無法辦理登機手續。

最後一檢核，上海出境聯檢大廳的衛生檢疫關口，有兩套遠紅外測溫儀，旅客要摘下帽子和口罩，進入測溫通道，體溫超過37攝氏度或健康申明卡排查有異常的旅客，依照流程，進行流行病調查，或報送相關部門後續處理。

▲▼2020/01/21，武漢封城前，武漢機場對進出旅客實施體溫測量。（圖／達志影像／美聯社）

隨著武漢肺炎疫情持續延燒，大陸各省祭出防杜措施，武漢市更嚴格公安局2月3日發佈消息，從1月27日暫停辦理中國護照、港澳台證件往來業務，所有港澳台自助簽注機已關閉停用，交通持續封鎖，阻斷跟外界接觸機會，降低病毒二次擴張。

過去被稱為國際之都的武漢，這次全面封城，出入境人數明顯有落差。根據當地邊檢資料顯示，2018年武漢天河機場口岸，全年出入境有292萬多人次人數，位居大陸中部6省首位，穩坐中部口岸頭把交椅，2019年再創單年歷史新高，突破300多萬人次。2019年武漢市元旦施行144小時過境免簽政策，吸引大量國際旅客客流，也成為這次散播病毒的隱憂之一。目前武漢大型口岸持續封閉，1月23日10時起，全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫時運營，直到疫情解除。