失戀如何「不吃回頭草」？　網推這招最快：全境封鎖

▲失戀了怎麼辦？（圖／翻攝PAKUTASO）

實習記者劉佩婷／綜合報導

失戀總是讓人痛徹心扉，究竟該如何讓自己快速「好起來」是一大難題。就有網友表示，想幫失戀的朋友快點走出傷痛，她以個人經驗，認為認為忘記前任最快、最有效的方式，就是投入下一段戀情，她也知道風險蠻大，因此想詢問鄉民，「走出失戀以及避免吃回頭草，最快又有效的方式是什麼？」

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▲有人認為，所有失戀都是在為真愛讓路。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

一名網友在PTT上以「走出失戀／不吃回頭草最快的方式」為題發文，表示自己的朋友最近失戀了，因此想方設法要幫助她走出傷痛。她也提供自己過往失戀的療傷方法，比如多跟朋友出去、多去運動或嘗試新的事物、多看書or學習愛自己，「但老實說我個人試到最後、最快、最有效也最能避免自己走回頭路的方式其實是投入下一段戀情」。

她不知道這樣對不對，認為這樣其實風險蠻大的，因為可能「傷害到別人也傷害到自己」，所以想詢問網友們，「走出失戀以及避免吃回頭草，最快又有效的方式是什麼」？

▲網友在PTT上詢問網友走出失戀的好方法。（圖／翻攝自PTT）

PO文一出，網友紛紛分享自己的看法。部分網友認為舊的不去新的不來，表示「正向一點的就多找朋友出門，找下一段戀情」、「找下一段戀情」、「現在只是在幫別人養老公啦！」、「趕快交下一個最快」、「 換下一段戀情、約很多局，讓失戀的人累到回家就睡覺、沒時間胡思亂想」、「直接交下一個 可以轉移最大的注意力」、「大量認識異性或請身邊的人幫你介紹 趕快認識下一個」、「找下一個條件更好的+1」。

也有網友指出，讓自己變得忙碌就能夠比較快走出低潮，「多跟朋友出去、家人相處、進修、學才藝、旅遊」、「大量運動」、「轉移注意力，強迫自己專注在別的事務上」、「覺得運動很有效+1」、「找事做」、「把生活安排得很充實」、「回歸正常生活，開始找一些事情充實自己」。

▲網友對於如何走出失戀給予的意見。（圖／翻攝自PTT）



更有網友直言，「給自己一段時間療傷、沉澱，等自己準備好再投入新感情」、「慢一點也沒比較不好啊 好好經歷這些復原的過程讓自己」、「太急著投入下一段感情不好，你要等自己準備好」、「刪除加封鎖，先斷絕思念開始」、「有能力就去諮商看看吧」、「沉澱個一陣子之後再找下一個」、「理性分析，認清現實」、「善用多出來的時間呵護自己」、「全境封鎖+1包含和對方的共同朋友、和對方有關的生活圈」。也希望原PO的朋友可以早日脫離失戀的陰霾，畢竟現在大學生談感情，能走到結婚的真的很少。