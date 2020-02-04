泰國「拒透露隔離地點」撤僑專機今起飛　澳洲擬再派第二架包機

▲泰國副總理兼衛生部長阿努廷在醫院分發口罩。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，各國也紛紛展開撤僑舉措。泰國今（4）日派出專機前往中國湖北省，載回約160名泰國民眾，他們返國後將接受隔離安排14天。不過為了避免隔離地點周遭的居民反彈，泰國政府拒絕透露隔離地點。

泰國至今總共有2019新型冠狀病毒的19例確診，也出現首起人傳人案例。《中央社》報導，泰國政府包下亞洲航空（AirAsia）專機，今早前往湖北省武漢，載回原本滯留的160泰國公民，預計傍晚抵達泰國曼谷。

泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）3日說明，位在武漢的160名泰國人登機前會先接受檢查，返國後將被安排隔離14天，還有2組醫療人員也搭乘飛機前往武漢。阿努廷表示，在隔離中心可享有方便的生活，但政府不會透露詳細地點，就怕引起周遭居民抗議。

阿努廷還提到，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）送給中國的醫療與其他生活用品，會隨著專機抵達武漢。

隔離處所向來都是爭議話題，台灣、泰國當局拒絕公開詳細的地點，南韓還有官員遭丟雞蛋，因為民眾不滿撤僑隔離中心離家太近。

目前，多國都已派專機前往武漢撤僑。巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）3日表示，由於擔心病毒的風險，決定遣返位在武漢的巴西人民回國，並將宣布進入全國衛生緊急狀態。

曼德塔說明，專機將被派往武漢，接回55名中的40名巴西人，這些人會在一處軍事基地隔離18天。一名發言人提到，巴西正與中國政府商談，以便獲得飛機降落在武漢的授權，此地自1月23日開始就進入封鎖狀態，全國的各大航班也宣布停飛中國。巴西目前尚未出現新型冠狀病毒的確診病例。

來到大洋洲區域，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4日表示，第一架載著民眾的專機抵達聖誕島後，可能會再安排第二架包機，「我們正與中國當局合作，針對想要離開武漢的澳洲人民，可能安排第二架專機。」

澳洲第一架專機4日上午抵達聖誕島，此次包機由澳洲航空（Qantas ）合作，機上民眾先來到珀斯的軍事基地，接著送往兩架小飛機，241位澳洲公民前往聖誕島。莫里森證實，機上的澳洲人都平安返國，他形容此次撤僑行動複雜且具有挑戰性。

鄰近的紐西蘭也展開撤僑，紐西蘭航空派出的專機載有70名紐西蘭人以及部分澳洲人，已離開武漢，預計4日抵達奧克蘭。該國衛生部長克拉克（David Clark）表示，澳洲公民將會從奧克蘭被送至聖誕島。

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