鑽石公主號2694人都下船！ 曾到101、故宮玩...業者：無法確認肺炎患者是否有去

▲鑽石公主號停靠日本，檢出10例武漢肺炎病例。（翻攝自NHK）

圖文／鏡週刊

公主郵輪旗下的鑽石公主號目前停靠日本橫濱，船上旅客與船員共約3,711人，其中10人武漢肺炎確診。根據公主郵輪總監表示，鑽石公主號曾在1月31日停靠基隆港1天，旅客下船後，在當天的行程包含台北101、故宮以及九份，多為觀光客常去的招牌景點，同時可能也有遊客自由行到其他地點。

鑽石公主號停靠日本橫濱，船上半數旅客為日本人，以及來自56國的旅客。其中檢出武漢肺炎的10名病例，包含2名澳洲、3名日本、3名香港、1名美國和1名菲籍船員，並無台灣籍旅客。

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根據移民署資料，鑽石公主號1月31日入境台灣的旅客共有2,694名。公主郵輪總監陳欣德受訪表示，旅行團帶隊前往的行程多為外國觀光客常去景點，如故宮、台北101和九份，自由行散客造訪的點也差不多。

雖然在下船時都有入境檢疫，但當時並沒有出現狀況，也無法確認10名武漢肺炎病例是否有下船。陳欣德也正在了解遊客的行程與曾前往地點，將會通報給觀光局。

港務公司表示，雖然船進港前後都會消毒，但通報確診的時間有落差，因此已經嚴格下令，只要14天內曾經到過中港澳的郵輪都不能停靠。



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