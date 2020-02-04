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避兩岸論述爭議　陸委會：武漢台人以「春節加班機」模式回家

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▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

首批247名滯留武漢台灣民眾，昨（3日）深夜抵達桃園機場，正乘車送往指定地點隔離，使得連日因兩岸論述，引發的「撤僑」風波告一段落，我陸委會也在4日凌晨發聲明證實，「雙方商定本於防疫優先與人道精神的原則，確認以春節加班機模式，處理滯留武漢人員返台的工作。」

據了解，武漢1月23日宣布封城後，美日韓等國相繼啟動「撤僑」工作，派專機接國人返家，而我方陸委會、海基會均表示透過管道和對岸溝通，設法讓滯留當地的台灣民眾包機回台。總統蔡英文也曾公開指示，希望優先將滯留武漢的台籍老人、小孩、慢性病及短期赴武漢出差四類人接回台灣。

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚 。（圖／記者李毓康攝）

▲因應武漢肺炎疫情，武漢台人撤離包機3日深夜降落桃園機場 。（圖／記者李毓康攝）

不過，大陸國台辦在1月28日時回應稱，海協會在27日接獲海基會來函，但強調「近幾天台灣方面有人聲稱『已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商』，與實際情況不符。」也並未就包機一事做正面回應，以致外界認為，是我方「撤僑」說法，牴觸大陸「一中原則」，因而阻礙撤離包機推動。

與滯留湖北台人家屬共同成立後援會的台北市家長會長協會總會長徐正文，曾在1日號召家屬以「回家」為訴求出面請願，並請兩岸能考慮仿效過往「春節包機」模式重啟協商，不要使用「撤僑」的稱呼，避開敏感的政治問題，讓台胞順利返鄉。

▲▼國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

3日深夜首批武漢台人返鄉後，陸委會於4日凌晨發布的聲明中指出，政府關心滯留中國大陸人員的健康與安全，我方持續透過兩岸既有管道，向陸方表達應妥善照顧我方人員，亦透過多元管道，多方溝通有關滯留人員接返事宜。

陸委會表示，本次滯留人員的接返，我方以國人順利返台為優先考量，交通安排係以便利安全、符合防疫規範為原則。「雙方商定本於防疫優先與人道精神的原則，確認以春節加班機模式，處理滯留武漢人員返台的工作。」

陸委會也強調，政府嚴格把關相關防檢疫作為，在人員入境時須先通過發燒篩檢，若有疑似症狀則依規定後送就醫，而無症狀者將採集中檢疫措施辦理，送往合適的安置處所暫住。檢疫場所以「一人一室」為原則，活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

▼武漢肺炎病毒防護路線圖。（圖／黃麒文 製）

▲武漢肺炎病毒防護路線圖。（圖／黃麒文 製）

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