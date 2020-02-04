不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死　確診人數近2萬

▲成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

06：46更新

截至周二（4日）上午6點40分，大陸武漢肺炎確診病例新增2356例，達到19701例；死亡人數新增64人，達到425例。全球除中國大陸以外，目前確診人數共188人，加上中國大陸確診人數，就達到19889例，近2萬例。

大陸武漢肺炎確診人數每天仍急遽增加，截至周一（3日）晚間11點31分，確診人數已較2日增加2,827人，共來到17,345人，死亡人數則上升到361人。目前累計追蹤密切接觸者至少18.9萬人，其中15.2萬人正接受醫學觀察。武漢全市及宜昌城區將展開噴灑消毒，企圖進一步壓制疫情擴大。

綜合陸媒報導，除確診人數及死亡人數外，大陸境內新型冠狀病毒疑似病例也已突破2萬人，治癒人數則較2日增加147人，共520人。北京武漢肺炎病例目前有212例，1例死亡；雲南4日凌晨新增3例病例，累計117例。

▲武漢肺炎確診人數，每日仍大量增加。（圖／路透）

湖北省3日新增的新型冠狀病毒病例共2,345例，武漢市1242例、黃石市71例、宜昌市60例，鄂州市26例等；全省新增死亡64例，武漢市48例，宜昌市2例等；新增出院101例，武漢市79例、宜昌市1例、鄂州市1例等。

疫情最嚴重、仍處於封城狀態的武漢，公安局重申，1月27日起已暫停辦理中國護照，及往來港澳台的證件業務，全市的港澳台自助簽注機也已暫停使用。

武漢政府為了進一步控制擴散全城的新型冠狀病毒，已拍板於周二（4日）開始，聯合城管、衛健、市場等多部門展開消毒工作，醫院、市場、社區、公共廁所及環衛設施為重點區域。宜昌市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部也決定，4日晚間9點到5日凌晨4點，展開全城噴灑消毒作業。