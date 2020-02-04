武漢肺炎延燒！緬甸國際航空「台北-曼德勒」遭停航...228人滯留當地

▲緬甸國際航空的波音737-800在仰光國際機場。（圖／翻攝自維基百科，Jialiang Gao攝）

記者彭懷玉／台北報導

因中國屬武漢肺炎疫情擴散區域，緬甸國際航空（MAI）即日起台北-曼德勒航線遭緬甸民航局停飛！導致228位乘客被滯留在當地，求助無門的金遠東旅遊集團代理今召開記者會控訴。而記者會結束後，外交部台北駐緬甸經濟文化辦事處也來電詢問目前有多少人滯留當地，將儘速協助中轉旅客返台。

緬甸國際航空（MAI）由金遠東旅遊集團代理，今年1月18日才與雄峰旅行社合作包機，每週六直飛台北-緬甸曼德勒，董事長陶世龍今（4日）召開記者會表示，2月1日時載人出去之後即收到緬甸民航局官方文件，書面上說明因中國為武漢肺炎疫情區域，即日起停飛中港澳航線所有航班，而連同台灣也被算進來，相當不合理。

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金遠東旅遊集團代理表示，台灣唯一直航台北-緬甸曼德勒今年年初才開航，但飛了3班之後，突然接獲通知「緬甸政府官方以武漢冠狀病毒疫情必須取消航班為由， 要求緬甸國際航空停止飛航曼德勒-台北-曼德勒」，造成前三班包括2/1飛去，共有228人（含一位嬰兒）原本2/8要返台，如今卻沒有直飛航機能將旅客運送回來。

▲金遠東國際旅行社董事長陶世龍。（圖／記者彭懷玉攝）

陶世龍表示，緬甸民航局不批准台北-曼德勒航線，導致228位旅客困在當地無法回台，今一早致電緬甸駐台辦事處，撥打數十通電話毫無回應，2/1實際前往也是大門深鎖。目前得到消息也才2、3天，目前無任何進度，希望藉由媒體的力量，讓相關單位聽到聲音。

▲金遠東國際旅行社2/1收到遭停航文件。（圖／金遠東提供）

陶世龍說，目前只能盡全力安排228位旅客轉機，現在旅客都已得知現狀，若無法直飛回來，僅能請他航協助從香港或曼谷轉機，比較奇特的是，被停只有曼德勒航線，華航也有從台北直飛緬甸仰光每天一班的航線，目前未收到遭停航文件。

陶世龍說，若遭停航，估計損失好幾百萬。談到武漢肺炎造成的影響，陶世龍直言，跟當年SARS一樣，影響非常大，每天不停地接客人取消電話，整個產業鍊受到非常大衝擊。

▲談到武漢肺炎造成的影響，陶世龍直言，跟當年SARS一樣，影響非常大，每天不停地接客人取消電話，整個產業鍊受到非常大衝擊。（圖／記者彭懷玉攝）

自2016年起，金遠東旅遊集團為響應政府「新南向政策」積極推動東南亞等國之旅遊交流，加上緬甸是新南向政策亟欲推動的藍海區塊，越來越多台商產業在緬甸布局設廠，且台灣旅客遊緬甸人數近年大幅成長。為看重台灣市場，緬甸國際航空與金遠東國際旅行社合作以包機直航的形式開闢「台北－曼德勒(瓦城)」 ，空中航程4小時即可抵達，已於2020年1月18日正式首航，讓遊客能輕鬆前往不需轉機。

緬甸國際航空（MAI）於1993年成立，為Myanma Airways與新加坡基地公司合資的公司，機隊包含A319-100三台、A320-200一台，主要航行於仰光與新加坡、吉隆坡、曼谷、加耶、廣州、加爾各答以及曼德勒和曼谷之間，2013年3月開始包機赴日韓，今年1月18日起更與雄峰旅行社合作包機，以每週六一班直飛台北－瓦城。