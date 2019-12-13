不用轉機！緬甸航空明年1/18直飛台北－瓦城　4小時就能到

▲到緬甸又多一個新選擇，緬甸航空明年1/18將開航「台北－曼德勒（瓦城）」。（圖／緬甸航空提供）

記者賴文萱／台北報導

緬甸國際航空今（13）日宣布與雄峰旅行社合作，將以包機直航的形式，於明年1月18日開航「台北－曼德勒（瓦城）」，航程只需4小時即可抵達，讓遊客能輕鬆前往不需轉機。

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▲▼緬甸航空。（圖／緬甸航空提供）

看好台緬兩地大量的觀光與商業需求，雄峰旅行社與緬甸國際航空合作的「台北－曼德勒（瓦城）」直航包機，預計於2020年1月18日正式首航，每周六出發。該航線也規劃自4月22日起增闢為每周三、六出發，每周飛2班次。

新航線的加入將可提供台灣旅客赴緬甸旅遊更多樣且便捷的選擇，且更方便台商在東協市場的布局，另對於政府新南向工作的推動，在文化、教育、人文、旅遊及經貿等整體方面將有更多實質的進展。

▲▼新航線的加入，將可提供台灣旅客赴緬甸旅遊更多樣且便捷的選擇。（圖／緬甸航空提供）

曼德勒國際機場是目前緬甸最大的機場，也是緬甸的第二個國際機場，該機場的跑道達4268公尺，是世界前40長的民用機場跑道之一。其中，曼德勒又名「瓦城」，位於緬甸中部伊洛瓦底江畔，是上緬甸主要的商業、教育和衛生中心。

金遠東旅遊集團表示，很榮幸邀請緬甸國際航空MAI來台開航，緬甸國際航空是緬甸第一家飛航國際航線的航空公司，旗下子公司AIR KBZ負責運行國內航線，緬甸國際航空MAI運營仰光與新加坡、曼谷、吉隆坡、印度菩提迦雅、廣州和加爾各答之間以及曼德勒與曼谷之間的航班，同時也曾經以飛航包機的形式，飛往韓國首爾和日本大阪。