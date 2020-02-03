生命歷程最重要的奇遇　新科立委湯蕙禎：服務於民勇於承擔

▲民進黨不分區立委湯蕙禎(右)，甫就任即勤走基層，出席市府活動。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

就任立委，是我在生命歷程中，最重要的奇遇。代表客家族群的民進黨桃園不分區立委湯蕙禎，甫就任上班日的第一天3日，即勤走基層出席市府於客家楊梅、龍潭區舉辦的元宵活動，成為注目焦點。湯蕙禎擔任事務官30餘年，曾參選龍潭鄉長、區域國大，對於立委要職，感恩市長鄭文燦的肯定，坦言是人生中最重要的奇遇。

▲民進黨不分區立委湯蕙禎(右五)，出席市府活動。（圖／廖帝權提供）



1977年10月，時任省議員的許信良不顧國民黨多次警告，參選桃園縣長，在當年風聲鶴唳的黨外時代，甫自台大畢業的湯蕙禎因為認同許的參選理念，投入助選行列，而開展其對臺灣民主運動的追求。之後湯蕙禎考取公職，陸續服務於戶政、桃園地院、內政部以及桃園縣府、市府等職務，亦曾在民進黨資源最匱乏的年代，擔任過民進黨桃園縣黨部執行長黨職，參與黨務推動。

▲接受各方祝福與期許，湯蕙禎立院就任。（圖／記者楊淑媛翻攝）

平易近人的湯蕙禎，具有法學專業素養，喜與人為善，加上具有高學歷、形象清新的特質，舊縣府年代，獲民進黨提名參選龍潭鄉長，當年的對手林忠正其子林昭賢為現任桃園市議員；第3屆國大代表選舉湯蕙禎亦曾代表民進黨參選，高票當選成為桃園唯一1席的女國大，與副總統當選人賴清德是同屆國大。

湯蕙禎說，生命歷程中，她深信一切自有安排，做人要真誠，做事要認真。此次獲民進黨安排不分區立委排名第16，原民進黨不分區名額只有13席，她係因婦女保障名額，直接跳過前面的不分區男性立委排名，進入立院，是她生命歷程中的重要奇遇。

因此，立委任內她將秉以感恩心，勇於承擔責任的信念，全力配合市長鄭文燦建設桃園的施政理念，落實為民服務。

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