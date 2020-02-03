影／口罩「7天限購2片」！2/6起實名制...超商也停售　網狂哀：還要看日子

記者許凱彰／台北報導

全台鬧口罩荒！行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起口罩將會採「實名制」購買，要使用健保卡才可以在全國6000多家健保特約藥局購買，每人「7天內限購2片」，每片也降價為5元。對此，許多網友馬上引發了討論說到，「買口罩還要看日子」。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原先超商通路4日起停止販售，改由中華郵政配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

據了解，從2月6日起，民眾可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。為了分流購買口罩的人潮，身分證字號末碼「雙號者」於每周二、四、六購買，「單號者」於每周一、三、五購買，周日則開放全民購買。

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▲買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

對此引起不少網友砲轟，「買口罩還要看日子」、「說好的不缺貨原來如此」、「一天用七分之2片」、「一片用3.5天，有夠衛生的」、「單雙號孩不能同一天買口罩」、「那洗腎的人一星期一定要有三片以上怎麽辦」、「每人七天限購二片，所以，都不用搭乘大眾交通工具去上班了？」

也有網友說到，「政府已經很盡力了」、「終於買得到口罩了」、「一天產量就是不夠2300萬片 為什麼老是有人會覺得每天就該有新口罩用？共體時艱一下吧」、「贊同，實名制是讓全民機會均等，只要有口罩不管奇數或偶數，買得到就值得。」

對此，指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

而在外籍生和外籍工作者方面，健保署署長李伯璋說，只要是合法在台的，滿六個月都會有健保卡，因為沒有身分證，所以可以持居留證購買，比照看身分證末碼辦理；而至於未滿六個月的，則會再公布配套措施。

▼口罩販售實名制 2 月 6 日上路。（圖／衛生福利部）