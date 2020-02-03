郵輪搭載香港「武漢肺炎」確診老翁停靠　基隆港正式回應

▲香港第14例確診案例遊輪，曾提靠基隆港，基隆港務分公司對此正式回應。（圖／港務公司提供）



記者林彥臣／綜合報導

香港第14宗的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）確診個案，患者為80歲老翁發病前跟家人在日本搭「鑽石公主號」遊輪，遊輪在1月31日曾經在基隆港停靠。基隆港方面對此正式回應澄清。

根據《自由時報》報導，基隆港務分公司3日指出，該名病例1月25日已經在香港下船，並未隨著鑽石公主號郵輪入境基隆港。

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根據《中央社》報導，公主遊輪2日也發出聲明表示，該名旅客是在1月20日由日本橫濱登船，1月25日在香港啟德郵輪碼頭離船。航程中，該名旅客未有到船上醫療中心回報任何身體不適狀況的紀錄，目前已在香港當地醫院治療，情況穩定。

遊輪該航次的完整行程為1月20日日本橫濱登船，1月21日海上巡航日，1月22日停靠鹿兒島，1月23日到24日為海上巡航日，1月25日停靠香港，1月26日海上巡航日，1月27日停靠越南峴港張美港，1月28日停靠越南下龍灣蔡蘭港。

▲該遊輪4日就會停靠橫濱。（圖／記者陳涵茵攝）



1月29日到1月30日是海上巡航日，1月31日停靠基隆港，2月1日停靠沖繩，2月2日到2月3日海上巡航日，2月4日停靠橫濱，結束全部航程。

根據日媒NHK報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信在國會表示，目前已知船上有人身體不適，在船隻進入橫濱時，將會實施隔離檢疫措施應對。

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