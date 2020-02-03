快訊／買口罩2/6起實名制！每人「7天限購2片」

▲武漢肺炎疫情造成口罩荒。（圖／記者湯興漢攝）



記者許力方／綜合報導

武漢肺炎疫情擴張，引發「口罩荒」，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起購買口罩實施「實名制」。中央疫情指揮中心晚間宣布，為了遏止國人搶購、囤積口罩風潮，原先四大超商自4日起停止販售口罩，民眾須本人持健保卡前往健保特約藥局購買，每張可用10元購買2片，7天內不能重複購買。

指揮中心3日宣布，口罩販售實名制2月6日上路，希望讓更多有需要的民眾買得到口罩，並讓資源利用公平及透明。政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自4日起停止販售。

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健保署2天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

▲台北市部分商辦大樓貼出公告，建議進出人員配戴口罩。（圖／記者李毓康攝）



為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每周二、四、六購買，「單號者」可於每周一、三、五購買，周日則開放全民皆可購買。

另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

針對需要口罩之獨居長者以及身心障礙者，將要求地方政府社會局與衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。

指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

行政院官員向《中央社》表示，蘇貞昌3日召開會議討論購買口罩改制措施，正式拍板採健保卡「實名制」，比照慢性病處方簽，民眾須持健保卡到全國6000多家健保特約藥局，插卡購買。每人一次限購2片，每片降價為5元，買一次後要7天後才能再買，確保人人都能買到，無法重複排隊購買、囤積；至於幫家人或朋友購買，每人每次限制僅能再多持一張健保卡代購。

官員表示，口罩配送物流由中華郵政接手，5日晚間就會送到藥局，民眾6日一上班就能買得到。新措施讓各藥局口罩存量公開透明，委由政務委員唐鳳和架設「超商口罩現況回報」地圖的工程師團隊聯繫，將合作開發「藥局版」口罩存量系統。數據清楚可檢討，一但市場降溫，限購數量、期間等實施方式，隨時可以調整。