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返鄉新北青農江岫芸　草生栽培種出健康有機新滋味

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▲ 返鄉新北青農江岫芸 草生栽培種出健康有機新滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 返鄉新北青農江岫芸（左）與父親江英元（右），草生栽培種出健康有機新滋味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和區烘爐地的山腳下，青農江岫芸與父親江英元在田裡熟練俐落的澆水施肥，他們經營的「林回有機農場」堅持用有機耕作方式，帶給新北市民眾最健康安心的蔬果及永續的環境。30歲的江岫芸，大學唸的是國際經營與貿易學系，曾任電商公司職員，因接連發生食安風暴，讓她體認到食物安全的重要性，另想到獨自管理農地的父親日漸年邁，讓她毅然決然回來接手家裡的田地。

江岫芸憶道，剛從農時甚麼都不懂，一切都倚賴父親江英元的教導，為了趕上父親的腳步，她積極參與農業改良場各類課程，憑藉著堅持與努力，5年下來終於逐漸熟悉有機農業，現在0.8公頃的農場內種植了有機香蕉、玉米及百香果等各類有機蔬果。

▲ 返鄉新北青農江岫芸 草生栽培種出健康有機新滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 返鄉新北青農江岫芸「希望廣場」攤位。

透過與各區農業改良場接觸學習，江岫芸學習了各種栽培管理方法，逐步克服有機農業最害怕的病蟲害問題，例如她們的農場採用「草生栽培」方式，讓草與作物共同生長，降低單一作物病蟲害風險，草的根部也能吸附養分及改善土質，增加田地保水及供肥能力。

除了努力種植，江岫芸也積極開拓銷售通路，商品不僅在板橋農會超市上架，也會在希望廣場擺攤販售，而在新北市石碇驛站設立的農夫市集中，江岫芸也設有「林回有機農場」及「青農江岫芸」兩個攤位，販售農場內種植的各類有機蔬果。

▲ 返鄉新北青農江岫芸 草生栽培種出健康有機新滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 青農江岫芸學習了各種栽培管理方法，逐步克服有機農業最害怕的病蟲害問題。

江岫芸表示，有機農業起步較為困難，除了栽培需要更加細心，成本也較慣行農業高出許多，因此經營上需要花費更多心力學習及創新，很感謝農業局提供許多資源協助在地青農，讓青農可以無後顧之憂全力衝刺，她也希望未來能有更多青年投入農業，帶給台灣農業更多生命力。

農業局表示，「先創通路，再開農路」，推動新農漁民輔導計畫開設新媒體及相關行銷課程，並積極協助農友打開線下及線上通路，讓農民把自己的農產品賣出去，提升青農收入，帶動地方農產業發展，並與觀光資源結合，創造地方價值，吸引更多青年及新農民加入從農行列。

林回有機農場：https://www.facebook.com/linhiu2012

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 返鄉新北青農江岫芸 草生栽培種出健康有機新滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 玉米。

▲ 返鄉新北青農江岫芸 草生栽培種出健康有機新滋味。（圖／新北市農業局提供）

▲ 香蕉。

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