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新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相　點燈高規格防疫不馬虎

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▲ 新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相 點燈高規格防疫不馬虎。（圖／新北市民政局提供）

新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相，點燈高規格防疫不馬虎。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020新北燈會即將在7日點燈，目前各燈組正緊鑼密鼓組裝中，其中「新北十景」主燈並已完成試燈，融合新北特色景點與繽紛光彩，讓路過大小朋友看得目不轉睛。迎接賞燈人潮，燈會相關「武漢肺炎」防疫工作也採高規格應變措施，讓每位遊客都能安心、開心賞燈。

民政局長柯慶忠表示，「新北燈會」邁入第三屆，每年都吸引上百萬遊客共襄盛舉。2020年將於2月7日至3月1日在新北大都會公園盛大舉行，以「家金鼠喜」為主軸，結合精緻度、趣味性、異國風等元素，打造五大特色，目前已完成70%以上組裝，精緻燈組無論日夜都精彩，歡迎民眾搶先到新北大都會公園拍照打卡。

其中，「新北十景」主燈由國寶級燈藝家林健兒精心打造，高10公尺、360度全視角設計，以新北知名地景烘爐地土地公、茶壺山、烏來瀑布為主視覺，搭配平溪天燈、淡海輕軌、野柳女王頭、淡水漁人碼頭情人橋、碧潭吊橋、富貴角燈塔、萬里蟹等新北意象，每晚6時至10時整點還有精彩主燈燈光秀，讓大家感受新北燈會鼠不盡的閃漾風華。

▲ 新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相 點燈高規格防疫不馬虎。（圖／新北市民政局提供）

▲「新北燈會」邁入第三屆，每年都吸引上百萬遊客共襄盛舉。

除了主燈以外，2020顆由市民參與的彩繪燈廊也完成布展，壯觀燈籠海色彩斑斕吸引不少民眾拍照打卡；還有熱鬧的「老鼠娶親」隊伍，逗趣老鼠吹奏樂器也擄獲不少鏡頭。2月5日還有日本職人為新北市專屬打造的「鎌倉五郎」青森睡魔造型花燈強勢登場，歡迎民眾一同前往開箱。

柯慶忠指出，值武漢肺炎疫情期間，為加強防疫，燈會園區每天都會進行全面消毒與清潔，並設置20個防疫點提供消毒、防疫宣導等服務，除全體工作人員配戴口罩外，也安排穿著背心工作人員隨身配備消毒設備巡迴防疫，讓民眾可以隨時清潔手部。透過定點與行動式防疫措施，全力防疫，讓遊客都能快樂賞燈、盡興而歸。

另外，燈會美食區和手作體驗區也配置乾洗手、消毒液等設備，美食區人員加戴衛生手套，並落實每日量體溫、記錄追蹤等自主管理措施，避免現場工作人員有發燒不適等情事，同時，美食區出入口也將逐一測量進出人員額溫，請造訪民眾體諒與配合。

柯慶忠也提醒，民眾帶著好心情前來賞燈外，更要記得戴口罩、勤洗手，保護自己也體貼別人。更多2020新北燈會詳情，請上新北市政府民政局網站查詢：https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=05732124190ca6e2

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相 點燈高規格防疫不馬虎。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相。

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