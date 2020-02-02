創新高！新北勞工局2019年助移工　爭取權益金達5378萬元

▲ 新北市勞工局廖武輝科長趕赴食品工廠處理協調爭議。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局統計2019年度共受理移工勞資爭議案3854件，其中前三大勞資爭議類型為工資爭議居冠、工作生活管理次之、第三為轉換雇主終止契約。勞工局為勞資雙方召開爭議協調會總計435場次，協助雙方化解糾紛，更為移工朋友爭取權益金額達5378萬元，創歷史新高。

勞工局長陳瑞嘉表示，爭取權益金額創新高，主因是2019年5月間汐止某食品工廠近百名越南移工發動罷工，表示長期超時工作，雇主亦未依規定給付加班費，且會以產品製作瑕疵等原因不當罰款，當時勞工局趕赴現場召開協調會議，歷經7個多小時的協調，勞雇雙方達成合意，最後估算雇主將補償近4000萬元。

陳瑞嘉進一步表示，新北市移工人數9萬9029人，高居全國第三，產業類與社福類各佔56.3%與43.7%。移工爭議類型多樣化，以工資爭議方面最多，若經勞工局要求雇主限期給付仍不給付，將以違反勞動基準法第22條第2項或就業服務法第57條第9款規定，最高可處新臺幣30萬元以下或100萬元以下罰鍰。

陳瑞嘉呼籲，雇主應尊重移工多元宗教及文化，給予更多包容與鼓勵，打造良善的職場環境，增加移工的歸屬感，仲介也應提供完善服務協助，協助落實合理的管理政策，促進勞資和諧。

新北市民朋友或外籍勞工若遇有相關法令疑慮，可撥打勞動部勞動力發展署1955免付費專線，或市府總機：02-2960-3456轉勞工局雙語諮詢：菲語分機6460、6461、6502；印語分機02-6462-6465；越語分機：02-6454-6457；泰語分機：02-6472-6473洽詢。

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