新北便民再加碼　勞退監委會變更、暫停提撥開放線上申請

▲ 新北便民再加碼！勞退監委會變更及暫停提撥開放線上申請。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北便民再加碼！即日起開放線上申請「勞退監委會相關資料變更」及「暫停提撥」案件。自2016年起新北市勞工局陸續開放多項業務於新北勞動雲線上申辦，2020年開春再增加2項，事業單位申辦勞退準備金專戶相關資料變更及暫停提撥，將更便捷迅速，任何時間皆可透過電腦設備及行動裝置線上申請，並能節省投件時間及交寄成本。

舊制勞工退休準備金按月提撥比率的擬訂、調整及退休準備金監督委員會會址有異動時，應報請當地主管機關核定。此外，勞工退休準備金累積至足以支應全體勞工退休金時，得經監督委員會審議通過後，報准暫停提撥，以暫時免除核准期間按月提撥的義務，未來都可透過線上辦理。

勞工局指出，新北市勞退準備金專戶開戶數達1萬8千多戶，每年受理相關異動申請及暫停提撥案近4千件，過去事業單位需填寫申請書及相關表單，再透過臨櫃或郵遞等方式送件，申請案件是否成功送達或資料是否完整有無缺漏，仍須再確認。如今事業單位只要動動手指就可透過雲端申請，並且能線上查詢勞工局收件狀況。此外，系統也設計資料不齊全無法送出，民眾可即時發現並補足，減少因資料缺漏需聯繫及交寄的往返時間。

勞工局表示，為提升工作效率與為民服務品質，本次除有關印鑑變更應附正本印鑑卡以紙本申請外，均開放事業單位於網路平臺送件申辦，歡迎事業單位多加利用新北勞動雲的線上申辦功能，享受洽公便捷。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。