影／武漢肺炎釀口罩之亂！1人僅能持卡幫代購1份　也要看身份證字號

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎引發口罩之亂，行政院宣布6日起購買口罩將採實名制，中央流行疫情指揮中心表示，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，且以身份證字號單雙數分日購買作為分流；此外，實名制也開放可代持1張健保卡幫忙代購。

▲北市衛生局釋出戰備口罩，政府6日起推口罩實名制。（圖／記者呂佳賢攝）

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指揮中心晚間召開臨時記者會宣布口罩實名制，指揮官陳時中表示，政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自明(4)日起停止販售。健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

▲口罩販售實名制2月6日上路。（圖／衛生福利部）

為分散購買人潮，陳時中表示，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。；單雙數分流之外，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，必須看身份證字號。

指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。