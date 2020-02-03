愛心錢好騙？　小心成為詐騙集團眼中肥羊

▲台南市警五分局長陳錦文、副分局長朱恩銳，表揚攔阻民眾遭詐騙之有功行員、店員，頒予獎狀及獎勵金以表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局長陳錦文、副分局長朱恩銳，分別前往轄內金融機構、超商表揚攔阻民眾遭詐騙之有功行員、店員，頒予獎狀及獎勵金以表達感謝。

警方說，近期五分局轄區派出所接獲京城銀行通報數起詐騙案，被害人於網路認識自稱為奈及利亞籍的不詳犯嫌，誆稱生活貧困，亟需金錢援助，央求被害人以西聯匯款方式匯生活費至指定帳戶，騙取愛心，所幸行員機靈察覺有詐，通報警方到場協助，成功攔阻被害人受騙。

市警五分局指出，相類詐騙手法早期肆虐於奈及利亞，而後為國際詐騙集團廣以「奈及利亞」為名義而佈下種種詐騙手法騙取被害人錢財，因此又被稱為「奈及利亞騙局」、「419騙局」等，通常被害人多是於網路交友被詐騙集團鎖定而上鉤，犯嫌通常以種種理由騙取愛情、愛心，央求被害人以西聯匯款方式匯款到境外帳戶，得手後消失無影無蹤，此類被害人以女性居多。

五分局說，目前台灣僅剩京城商業銀行有提供西聯匯款服務，如於網路交友涉及匯款、購買遊戲點數，或有「西聯匯款」、「遊戲點數」、「海關查扣，代墊款項」…等關鍵字，應先多三思而後解囊，當心成為詐騙集團肥羊。