台南東山迎佛祖　黃偉哲恭送神駕莊嚴啟程

▲國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，凌晨自白河火山碧雲寺莊嚴起駕，恭送觀音佛祖「正二媽」返回東山碧軒寺，市長黃偉哲親赴參與回駕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，2日午夜舉行回駕大典，3日凌晨12時12分自白河火山碧雲寺莊嚴起駕，恭送觀音佛祖「正二媽」返回東山碧軒寺，台南市長黃偉哲親赴參與回駕儀式，恭請「正二媽」入轎安座，恭送神轎啟程。





黃偉哲市長表示，「東山迎佛祖」是很重要的國定民俗，很高興也很榮幸，能迎接佛祖上轎回駕，信眾也以虔誠的心，陪伴佛祖回到東山，這象徵了佛祖的保佑，保佑大家一整年都能夠平安幸福、身體健康、萬事如意，也保佑國家國泰民安，武漢肺炎的疫情可以早日解除。





立法委員陳亭妃、賴惠員，議長郭信良及市議員劉米山、趙昆原、李宗翰、沈家鳳等人也到場共同恭送觀音佛祖回駕。

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文化局表示，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」於2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區一年一度重要的民俗盛會。





「東山迎佛祖」歷史悠久，民俗維持迄今已近200年，仍保留傳統古風，每年農曆12月23日，信眾皆以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初九當晚，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。正月初十回駕當天，數千信眾將手持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑山路，到達平地之後，緊接而來的「換香」、「換花」、「換轎」之「三換」儀式，亦十分具有特色。

台南市警白河分局指出，「2020白河碧雲寺夜迎東山佛祖回駕暨遶境」於2月2日至2月3日（農曆正月初九至初十）從白河關子嶺碧雲寺起駕返回東山碧軒寺，白河警分局經與廟方聯繫，本次除臺灣各地信眾組團報名參加，更有國外民眾組成轎班參與迎駕及繞境活動，本次活動有大批熱情民眾共襄盛舉，白河警分局事前針對轄區路況規劃警力，交通疏導順暢，本次活動順利圓滿。