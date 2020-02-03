東莞護士長「連續工作9天」暈倒　每天花十幾個小時守護病人

▲ 廣東東莞南城醫院護士長連續工作9天後暈倒。（圖／翻攝自《東莞日報》，下同）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，最辛苦的莫過於在前線的所有的醫護人員，廣東省東莞市南城醫院護士長侯小瓊就在連續工作9天後暈倒。院長表示，侯小瓊一直在抗疫最前線，每天工作十多個小時，在醫院值班室住了好幾個晚上，因勞累導致室上性心動過速而病倒，而且發燒38度，目前已經退燒，還在隔離觀察中。

據《東莞日報》報導，在南城醫院工作的侯小瓊在1月31日突然倒下，同事迅速進行搶救，經診斷，她是過度勞累導致陣發性室上性心動過速而病倒的。

南城醫院內科主任羅曉說，一檢查發現侯小瓊的心率達到了140次/分鐘，血壓也明顯偏高，幸好神志還清醒，「因為她之前有過陣發性室上性心動過速，所以考慮是不是因為疲勞導致舊病復發。」

侯小瓊被醫護人員迅速送到了病房，經過治療後，狀況好了很多，心跳和血壓漸漸恢復正常，但體溫有點高，達到了38.1度，必須好好休息。

南城醫院作為此次疫情的重點醫院，24小時開放門診，侯小瓊作為一線醫務人員，一直負責預檢、分診、發熱門診。自1月23日以來，她已經連續工作了9天，每天工作10多個小時，加班到深夜12點，睡在醫院值班室是常事。網友得知後紛紛留言表示，「天使在人間」、「最累最危險的就是護士，24小時接觸病人」、「辛苦了，謝謝」。