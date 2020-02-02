奧客女超商搶口罩…狂盧工讀生「沒買夠不走」討全部！他親睹台人樣貌猛嘆

▲台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎疫情讓許多人都相當惶恐，民眾紛紛瘋搶口罩，不管是超商、賣場，只要口罩一上架馬上被清空，還有人抱持著要囤貨的心態，寧願一陣狂買也不留給別人。就有網友親眼目睹，明明超商就有公告限購，但有女客人買了一次，卻盧店員「沒買到夠不會走」，還要求買全部口罩，讓原PO直嘆無言。

這位網友2日在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「口罩搶購」，文中表示他下樓到超商買宵夜的時候，看到2對應該是夫婦的男女在櫃台盧值班工讀生，無非就是為了買口罩，其中一對男女怎麼樣就是不走。原PO說，明明超商就有貼公告一人限購3片，女的買了一次，換他結帳微波時，那對男女還是不走。

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▲政府釋放防疫儲備口罩，透過超商販售給民眾。（圖／記者蔡玟君攝）

原PO說，工讀生放完他的微波，抬起頭來看到男女還在，忍不住嘆了一口氣，「女的跟工讀生說她還沒買到夠不會走，工讀生說『那妳還要多少？』女的回說全部，男的在旁邊略顯尷尬」，工讀生先回說不可能，接著可能是被盧到受不了「頂多再給妳（他手上分裝好的）這包。」

這時原PO的東西也微波好了，他就拿著宵夜離開超商，但也在心中直批，「這就是很多台灣人的樣貌，不守規矩用盧的，無言。」這位網友也在留言處表示，他是從進店、結帳到等完微波，「由此可見那對男女煩了工讀生多久。」

看到貼文後，鄉民也紛紛開罵，「好扯，難怪有些地方都很難買」、「還好沒讓這種人囤到貨，不然幾個月後又會去吵退貨」、「今天晚上在萊爾富也看到一個阿婆一直重新排隊買了好多次，店員也拿她沒辦法」、「她八成去其他店也各種盧起來囤積」、「遇到這種真的再多口罩都不夠」、「經濟部已經明白講不能重複排隊了，下次再看到直接報警吧！」

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