剛說口罩沒了「2秒後變出一包賣別人」！店員2字解釋...他怒喊檢舉

▲口罩。（圖／記者周亭瑋攝）

記者張嘉晏／綜合報導

搶口罩亂象層出不窮，不少商家每日都被消費者轟炸式詢問搞到心累。不過也有民眾爆料，他日前想買口罩時店員明明說賣光了，下秒卻又變出一包賣給別人，事後才發現似乎有讓客人「預購」的行為，引發鄉民一陣熱議。

「那我可不可以預購10天份？」一名網友在PTT八卦版爆卦，他表示2日上午到藥妝店，想購買政府釋出的醫療口罩，不過一進去店員就表示「賣完了」，還指了指旁邊說只剩下「3片100元」的以及「2片49元」的不同口罩。

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沒想到隔了幾秒，原PO就看到一名中年客人拿著發票走向櫃台，店員確認後便從櫃台下方拿出一包散裝口罩交給對方。原PO見狀後立刻詢問店員是怎麼回事，對方卻表示「那是客人預購的，他剛剛來取貨。」

原PO越想越不對勁，心想「政府的3片包裝口罩，還可以預購嗎？」質疑那自己乾脆預購10天份的不就好了，一氣之下揚言要到公平會檢舉。

▲民眾防疫意識高，出入公共場合幾乎都戴起口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文一出，網友們對此更是深信「實名制購買」的重要性，「支持健保卡購買」、「很多都LINE群」、「 平時留什麼限量商品給熟客就算了，也不是什麼民生必需品，但這種防疫物資不允許這樣吧」、「藥房也有可能囤就是了」、「如果把政府提供的當自家商品預購是蠻沒品的」、「政府應該找人抽查監視器」。不過也有人認為預購無妨，就怕店家自己拿回家囤貨。

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