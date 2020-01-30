Google將添「即時語音翻譯」功能　可根據語意自動加入標點符號

▲Google擬推出即時語音翻譯功能。（圖／翻攝自9to5google）

記者王曉敏／綜合報導

即時翻譯功能近來愈來愈普遍，Google似乎也有意跟進潮流。據外媒報導，Google近日向媒體展示其即時翻譯的新功能，該功能將允許用戶錄下某一語言的內容，並以另一種語言即時翻譯播出。

據科技網站《The Verge》報導，Google週二（28日）在一系列人工智慧科技的展示中發表了即時翻譯的新功能。Google指出，使用該功能前需先連接網路，這一點與當前Google翻譯利用AI及設備的翻譯功能有所不同。據Google的說法，這是因為相較於簡單地將書面文本從一個語言翻譯成另一種語言，或輸入單個語音字詞並將之翻譯成另一種語言，即時多語言翻譯更為複雜。

目前，該功能還無法支援翻譯音檔，僅能透過智慧型手機麥克風獲取的即時音頻，Google指出，用戶仍可透過對智慧型手機播放音檔的方式來翻譯。

Google指出，隨著麥克風不斷獲取音頻，其翻譯功能將會不斷評估翻譯出來的語句，在其中添增標點符號，並根據句子的上下文來校正某些單詞的意義，並試圖對重音及地方方言進行更正。隨著用戶的使用，AI也將愈來愈聰明。

至於該功能將於何時正式推出？Google並未點出確切的時間點，僅表示將於「未來」上線。