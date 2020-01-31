Google Chrome 3月起停用「支付請求API」　iOS版本先行

▲Google已決定暫停Chrome的支付請求API。（圖／達志影像）

記者王曉敏／綜合報導

在網上購物時，其中一種以信用卡進行支付的方式便是使用瀏覽器內建的支付請求（Payment Request） API，不過鑒於近期不斷擴大的安全性威脅，Google已決定暫停Chrome的支付請求API，轉換為可交互運作的W3C標準，並由iOS版本率先實行。

支付請求API能從Google Pay或Apple Pay等支付服務傳輸付款資訊，並直接共享用戶所紀錄的信用卡訊息。但Google過去2年了解到，透過「支付請求」共享用戶的信用卡資訊似乎無法獲取大多數用戶的信賴，此外，近來有更多更現代的支付方式，如Google Pay等便能夠在不讓網站獲得信用卡資訊的情況下更安全地完成付款。

為安全起見，Google稍早在Chromium Blog上宣布Chromium將不再使用「支付請求API」，特別是取消了代填信用卡資訊的功能。而取消Chromium的支援，意味著所有基於Chromium的瀏覽器皆會跟進，包括Google Chrome及Microsoft Edge。

Google未來將採用W3C的「付款處理程序API」（Payment Handler API），該API允許將原生應用程式（Native App）及網頁應用程式（Web App）都註冊到瀏覽器中，作為用戶的首選付款方式。

過渡期間，Google將先在最少使用的平台，即iOS版Chrome上禁用「basic-card」付款請求功能。不過，與其他Chrome版本不同，iOS版Chrome需與其他第三方瀏覽器一樣使用Apple的WebKit。由於WebKit當前的限制，Google僅能提供「basic-card」做為iOS版Chrome上唯一的付款請求方式，這意味著，從計畫開始的3月下旬開始，iOS版Chrome將不再提供「支付請求」服務。