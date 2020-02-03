搭巴士2小時、坐電梯被鄰居感染！　疾控中心透露「真實細節」6點要小心

▲武漢肺炎肆虐，遊客在北京國際機場紛紛戴起口罩。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎疫情不斷擴散，各地市民都加緊防疫。廣東疾控中心2日晚間通過一些真實案例，讓公眾瞭解在搭乘公共交通工具、電梯時，應該如何做好防護措施，保護自己和對方。另外疾控中心也提出六大防護措施，可以減少被感染的機率。

案例1：與患者同乘大巴2小時被感染

住在珠海的一名26歲年輕男子上周被確診，疾控中心發現他在發病前一周，曾與病例孫某搭乘同一輛巴士，從廣州南站到珠海，車程2小時。

案例2：上下樓鄰居感染可能是因為同乘電梯

內蒙古一名男士最近確診武漢肺炎，他沒有明顯外出接觸史，也沒有到過農貿市場，原來他有一名鄰居也確診，可能因為一起搭電梯受到感染。

▲電梯的按鈕可能有病毒。（圖／記者謝承恩攝）

疑問1：是不是跟病例同坐一輛車就會成為密切接觸者？

依照不同交通工具，列為密切觀察者的條件不同：

飛機：病例座位的同排和前後各三排座位的全部旅客以及在上述區域內提供客艙服務的乘務人員是密切接觸者。其他同航班乘客為一般接觸者。

鐵路：如果乘坐的是全封閉空調列車，病例所在硬座、硬臥車廂或軟臥同包廂的全部乘客和乘務人員都是密切接觸者。如果乘坐的是非全封閉的普通列車，病例同間軟臥包廂內，或同節硬座（硬臥）車廂內同格及前後鄰格的旅客，以及為該區域服務的乘務人員。

汽車：如果乘坐的是全密封空調客車時，與病例同乘一輛汽車的所有人員。如果乘坐通風的普通客車時，與病例同車前後3排座位的乘客和駕乘人員。

輪船：與病例同一艙室內的全部人員和為該艙室提供服務的乘務人員。

如果上述與病例接觸期間，病人有高熱、打噴嚏、咳嗽、嘔吐等劇烈症狀，不論時間長短，均應作為密切接觸者。

疑問2：同乘電梯的感染風險有多高？

由於新型冠狀病毒可通過接觸傳播，因此電梯中如果病例打噴嚏或咳嗽，就可能污染電梯按鈕等地方，健康的人如果觸摸之後沒有及時洗手就接觸眼睛或嘴巴，就有感染的風險。

疾控中心也呼籲，市民應該做好「六大防護」，包含1勤洗手，飯前便後、戴口罩前脫口罩後、外出回家、製備食物前後都一定要及時洗手；2家裡注意開窗通風，建議每天開窗通風3次，每次半小時以上；3外出時做好防護，不串門、不聚會，去人多地方戴好口罩，減少接觸交通工具公共物品。

4注意咳嗽禮儀，如果沒有戴口罩，咳嗽或打噴嚏時要用紙巾或手肘捂住口鼻，使用過的紙巾應丟棄在垃圾桶內並及時洗手；5沖馬桶前先蓋蓋子，建議如廁後一定要先蓋好馬桶蓋再沖水，減少室內病毒氣溶膠的產生，降低家人、陪護人員和其他人被感染的風險。6電梯消毒，社區物業應該在電梯按鈕、看板等經常會被人觸摸的地方貼膜，並隔1-2小時就要進行消毒、更換貼膜。



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