深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

記者洪正達／高雄報導

罷韓二階啟動第5天，台灣基進、WeCare、割草聯盟收到的連署書統計到2日止已超過11萬份，這波武漢肺炎疫情似乎底擋不住民眾連署行動，領銜人陳冠榮指出，從二階連署開始至今的進度超乎預期，截至2日晚間11點統計總份數為11萬8千7百份，隨後「罷韓四君子」一同鞠躬25秒向連署的民眾致謝。

▲罷韓二階啟動五天．連署份數超過11萬份。（圖／記者洪正達攝）

陳冠榮指出，目前仍有三點向高雄市政府呼籲，第一是選委會嚴重不中立，對於民眾書寫連署書的過程中，對錯別字、簡體字、縮寫都斤斤計較，也造成民眾的恐慌，市府相關團隊應退出選委會運作，第二是連署志工在外擺攤提供連署的過程中遭到許多民眾謾罵、威脅，但志工仍「愛與包容」回應，且罷免是跨黨派的獨立運動，第三是目前已達到第一個10萬，目前會堅持到第三個10萬，一定不會辜負民眾的託付。

▲罷韓四君子鞠躬25秒致謝高雄市民。（圖／記者洪正達攝）

台灣基進張博楊也說，韓國瑜就像高雄的烏雲，讓高雄的城市變的黯淡，讓高雄人的笑容變的黯淡，城市自然就不會有光榮感，希望高雄找回光榮感，市長，也能找到羞恥感，自己請辭，高雄需要自動自發、上緊發條的市長，而不是需要人鞭策，拿著罷免書施壓，才肯認真上班的市長。

尹立表示，每一張連署書為什麼戒慎恐懼的書寫正確，因為每一張連署書我們都不願意讓韓國瑜剔除。而所有的連署書要有效力，有賴於所有的連署書不但有效力而且數量足夠，且整體連署書數量不足夠，個別連署書也無效。

▲光復高雄總部一開門就有民眾進入連署。（圖／記者洪正達攝）



「割草」發言人李醫師則說，韓國瑜曾說過自己是百年難得一見的政治奇才，目前也正在經歷第二次罷免，在政治史上確實難得一見，且高雄這次的罷免不但要成為標竿，也要成為歷史的典範。

▲▼罷韓時程與門檻。（圖／ETtoday製表）

