仍處上升期！鍾南山曝「疫情高峰時間點」：未來10天至兩周或出現

▲新型冠狀病毒疫情持續擴散。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

「武漢肺炎」已爆發一個月，中國工程院院士、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制科研攻關專家組組長鍾南山2月2日再次就疫情防控形勢接受媒體採訪。他指出，「此次疫情有望在未來10天至兩周左右出現高峰，我們仍需加強防控，不可放鬆警惕。」

鍾南山表示，「目前全國的疫情仍處於上升期，但我們判斷疫情應不會產生全國性爆發，而可能只為局部爆發。」

鍾南山說，面對此次2019-nCoV肺炎疫情，最原始最有效的方法仍是「早發現、早隔離」，「我們政府和相關部門採取了多項全國性的舉措，包括延長假期、交通管制、公共場所體溫檢測排查、積極宣講少聚集、個人防護知識等，而國民公共安全意識的提高也保證了相關舉措的順利實施。」

▲大陸全境總計共有1萬6581例確診。（圖／達志影像／美聯社）

鍾南山說，「這些舉措有效阻斷傳染源，大大減少二代、三代傳染，我們判斷此次疫情有望在未來10天至兩周左右出現高峰，我們仍需加強防控，不可放鬆警惕。」

目前，大陸全境總計共有1萬6581例確診、360人死亡，疑似病例多達1萬9544例。全球方面則有23個國家淪陷，截至3日凌晨0時19分的統計，累計確診病例的海外國家為日本20例、治癒1例。