問好幾天都沒進酒精...他家中幸運挖到一瓶！　下秒卻臉垮

▲ 好不容易找到酒精，卻發現剛好過期了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情不可輕忽，許多店家和公司行號都購置了消毒用品勤做消毒工作。不過有網友發文稱，自己連續跑了好幾天藥局都沒有買到酒精，好不容易在家裡找到一瓶，仔細查看後卻失望透了。貼文一出，網友們則是表示「越陳越香」、「還可以用吧」。



一名網友在臉書「爆廢公社」中表示，他日前想買酒精消毒，沒想到連續好幾天跑到藥局問，店家都說沒有貨。不過就在30日，原PO竟然在家裡找到一瓶75%的酒精，然而仔細一看才發現，酒精在今年的1月12日就過期了，還是沒有受到幸運女神的眷顧。

原PO失望分享照片，但大多數的網友都認為，畢竟不是吃下肚的東西，加減用應該還行，「還是可以用啦，日期只是為了符合政府法規」、「我覺得沒差啊」、「高純度酒精過期了也沒差吧」、「味道不會酸就能使用，化工科畢業路過」。

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▲台糖提供自製消毒酒精比例。（圖／台糖提供）

為了因應武漢肺炎，市面上的消毒用酒精供不應求。對此台糖指出，酒精濃度介於70%~78%都能達到殺菌的效果，民眾可以把用95%的酒精和煮沸過的冷水（或蒸餾水），以3：1的比例混和，就具有一樣的效果。

若還是買不到95%的酒精也沒關係，兒科醫師徐嘉賢指出，民眾可以取20毫升的含氯漂白水混合於2公升水中，攪拌均勻後即可用來消毒門把、玩具等。不過要注意的是，進行消毒時最好讓小朋友離開現場，並打開窗戶通風。

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