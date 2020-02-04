防亂扔二次汙染！浙江推「5廢棄口罩換1肥皂」...網大嘆：買不到怎麼丟

▲浙江衢州一處農村日前推出「5個廢棄口罩換1塊肥皂」的措施。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎肆虐全球，大陸境內確診人數已破2萬，民眾紛紛瘋搶口罩防疫，然而為了防止使用過的口罩亂扔，造成二次汙染的現象，浙江衢州一處農村日前便推出「5個廢棄口罩換1塊肥皂」的措施。據悉，口罩換肥皂的措施推廣僅兩天的時間，蘇莊鎮共收集近8000個廢棄的口罩。

綜合陸媒報導，為了防止使用過的口罩亂扔造成二次汙染的現象，浙江省衢州市開化縣蘇莊鎮高坑村日前推出「5個廢棄口罩換1塊肥皂」措施，由相關人員開著垃圾車前往每家農戶，統一收集廢棄的口罩並發放肥皂。一名村名開心表示，「（口罩）本來是放垃圾桶裡去，現在有人換肥皂了，我們就不會亂扔，不會影響大家，感覺很貼心做得很好。」

浙江衢州市開化縣高坑村支部書記汪國富指出，「我們收集以後由村裡網格員送到（蘇莊）鎮上衛生院，由衛生院集中處理，這樣我們村裡就放心了。」據悉，蘇莊鎮目前全鎮均已推廣口罩換肥皂的措施，開始至今兩天的時間，共收集近8000個廢棄的口罩。

不過，還是許多網友大嘆根本買不到口罩，哪來的廢棄，留言表示「這個可以，但是買不到哪裡來五個廢棄的口罩呢」、「我都沒口罩丟」、「可是我連一個新的口罩都沒有……」、「五個口罩都被用了。這家得多有錢？我家現在都沒有五個口罩」、「羨慕浙江人民，上海人民還沒拿到口罩呢」、「五十個肥皂換一個口罩行不行？口罩太難買了！各大網站一發售就秒無，根本搶不上！我還是進信息很快的群裡，然後提前在天貓蹲到的」。

▲網友大嘆根本買不到口罩。（圖／記者屠惠剛攝）



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