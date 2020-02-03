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寒假延後2週「開學又要休」　國小老師「曝關鍵」：3月再開學比較好

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記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情在持續升高，中央流行疫情指揮中心2日接連召開2次記者會，宣布高中以下延後開學2週2月25日，暑假則延到7月15日開始；3日起將浙江省溫州市列為二級流行地區，居住於溫州的陸人禁止入境台灣。花蓮縣源城國小教師唐宇新表示，如果要完整規畫的話，3月2日再開學比較妥當。

教育部部長潘文忠2日下午表示，高中以下學校延至2/25開學，寒假延後2周，暑假縮短2周，指考日期不變。由於該決議將影響家長工作，因此勞動部同步宣布，將創設「防疫照顧假」，家中如有12歲以下兒童，父母其中一人最多得14天假，雇主不得拒絕、不得扣全勤，是否給薪則由公司自行決定。

潘文忠指出，寒假原本為1月21日至2月10日，但考量到武漢肺炎疫情，若按照原定時間開學，校園恐有群聚感染疑慮，因此才會延後2周至2月25日開學，但基於一學年需有200天上課日，因此休業式延至7月14日，暑假則為7月15日至8月29日。

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▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情-潘文忠。（圖／記者周宸亘攝）

▲教育部宣布高中以下延後開學2週2月25日，暑假則延到7月15日開始。（圖／記者周宸亘攝）

中央流行疫情指揮中心2日晚間8時緊急加開記者會宣布，考量大陸浙江省溫州市近日累積確診病例數持續上升，自3日起將浙江省溫州市列為二級流行地區，屆時居住地在溫州之陸人禁止入境，民眾從溫州市入境、有溫州旅遊史，需列入居家檢疫對象。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩解釋，為何浙江省僅升級溫州市的防疫等級，主要是因為浙江其他地區的病例數較少，溫州市確診病例數量增加的頗快，同時該市又與台灣有直航班機，加上溫州已經宣布採取限制居民移動措施，綜合上述原因才決定提升溫州市的防疫等級。

▲▼疾管署晚間八點臨時召開記者會說明武漢肺炎疫情。（圖／記者周宸亘攝）

▲中央流行疫情指揮中心執行官周志浩。（圖／記者周宸亘攝）

高中以下延後開學的消息報導後，馬上引發許多家長表達不滿。花蓮縣源城國小教師唐宇新表示，台灣對應武漢肺炎疫情的速度令人驚艷，這一次宣布高中以下學校全面延後上課，已經比有教團在春節時提出的「教育部應負起責任，每個師生每日都應發口罩」好多，當時此舉也讓教育部必須面對家長的問題。

唐宇新指出，學生無法到學校上課，家長除了請假照顧之外，就只能送到安親班、補習班等拖育單位，上述地點就成了下一個可能的防疫破口，必須要有相應的防疫措施。他也認為，2月25日開學後馬上會碰到228連續假期，加上原本完整的防疫天數其實是21天，既然教育部延後開學，何不比照成功大學，乾脆延至3月2日，這樣更能達到防疫效果。

警察駐點,維護治安,維護安全,上下學安全,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲家長擔心孩子延後開學，孩子在家可能沒人照顧。（圖／本報資料照）

另外對於學校教師部份，唐宇新指出，教育部宣布若有老師從中港澳回國後要隔離，強制隔離部份可以請公假14天，自主隔離則要請病假，考量到目前國小老師代課鐘點費為320元，加上公假跟病假的代課鐘點費支付不同，其引發出的鐘點代課費會相當驚人，因此他個人建議全部都用公假，以免「一國兩制」。

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