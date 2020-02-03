從沒去過武漢！　年輕男外送員確診「發病前一直在送餐」

▲外送員示意圖，非本文當事人。（圖／達志影像）

記者劉亭／綜合報導

深圳疾控中心2日通報，深圳首次出現3例本地社區傳播患者，3人皆沒有明確湖北接觸史，其中一名案例為年輕男性外送員，在出現發病症狀之前，一直在深圳各地送餐。

深圳市疾控中心2日下午舉行記者會，副主任醫師孔東鋒介紹3例社區傳播患者，第一例為年長女性，發病前14天都沒有離開過深圳，沒有明確暴露史和接觸史，不願配合流行病學調查；第二例為年輕女性，發病前14天沒有離開過深圳，沒有接觸史，曾經外出就餐，並前往健身房等。

第三例則是為年輕男性，是一名外送員，根據流行病學調查顯示，沒有明確接觸史，發病之前一直在深圳送外賣。孔東鋒表示，需要明確的是，深圳病例構成以輸入性病例為主，這三例只占到2%。

這三例病例存在以下共同特點，在發病前的最長潛伏期之內（14天之內），並未離開過深圳；在發病前最長潛伏期之內（14天），並未前往疫情高發地區的省份，未接觸過確診病例和疑似病例；並未接觸過急性呼吸道感染症狀的病例。這3個病例是目前深圳首次檢測到的社區傳播病例，具體情況還在進行進一步的研判分析。

據廣東省衛健委通報，截至2日12時，廣東省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例632例。2月2日0－12時全省新增確診病例28例，深圳市報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例11例，累計確診207例。

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